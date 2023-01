Nadácia VSE podporí v programe zameranom na digitalizáciu 19 projektov

Košice 28. januára (TASR) - Nadácia VSE vyhlásila výsledky grantového programu s názvom Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia. Sumu 117.250 eur prerozdelí medzi 19 projektov, ktoré plánujú zapojiť digitalizáciu inovatívnym spôsobom do rôznych oblastí života. TASR o tom z Východoslovenskej energetiky Holdingu informovala Zdenka Bencúrová s tým, že to pomôže rozvíjať prostredie východného Slovenska.



Do druhého ročníka grantovej výzvy sa prihlásilo 124 projektov. Zapojiť sa mohli mimovládne neziskové organizácie, samosprávy, ale aj školy a štátne príspevkové a rozpočtové organizácie. "Cieľom výzvy bolo prispieť k zlepšeniu života komunít pomocou procesov digitalizácie v rôznych oblastiach a smeroch, pričom jedna organizácia mohla žiadať o podporu vo výške 7000 eur na jeden projekt," uviedla správkyňa Nadácie VSE Andrea Danihelová. Hodnotiaca komisia sa pri výbere projektov sústredila najmä na ich originalitu, relevantnosť, inovatívnosť a udržateľnosť.



Víťazné projekty sú zamerané na rôzne oblasti, napríklad podporu vzdelávania, umenia či ochrany životného prostredia. Podporu získali napríklad Kynologická záchranná brigáda Košice na zefektívnenie monitoringu záchranárskych tímov v praktickom nasadení, Múzeum Vojtecha Löfflera na digitalizáciu kultúrneho dedičstva, Divadlo Neon na projekt s názvom Živé exponáty v Slovenskom technickom múzeu či Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku na virtuálnu učebňu dejín umenia a kultúry. Projekty majú byť zrealizované do konca októbra.