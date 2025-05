Nadácia VÚB: Dá sa uchádzať o grant na pomoc rodinám s ŤZP deťmi

Bratislava 12. mája (TASR) - Neziskové organizácie sa môžu uchádzať o grant na pomoc rodinám s ťažko zdravotne postihnutými deťmi (ŤZP) vo výške 200.000 eur. Pomoc v rámci grantového programu Pomáhame pomáhať môžu organizácie, pôsobiace v oblasti rehabilitačných a sociálnych služieb, poskytnúť rodinám, ktoré dlhodobo zápasia s nedostatkom financií na úhradu fyzioterapií či zdravotných pomôcok. Požiadať o grant bude možné do 23. mája 2025. V pondelok o tom informovala Nadácia VÚB banky.



„Uvedomujeme si, že dlhodobú výzvu nedostatku verejných zdrojov, ktoré by dokázali pokryť obrovský dopyt zo strany týchto rodín, úplne nevyriešime. Veríme však, že každá dobrá snaha sa počíta a prináša úľavu do života konkrétnych rodín,“ uviedol predseda správnej rady nadácie Jozef Kausich.



Rodiny, ktoré vychovávajú telesne znevýhodnené dieťa, sa podľa nadácie banky často ocitajú vo finančných problémoch, keďže sú väčšinou odkázané na jeden príjem, pretože jeden z rodičov sa zvyčajne 24 hodín denne stará o dieťa. Dochádzať musia s deťmi tiež pravidelne na rehabilitácie a fyzioterapie či hradiť si nákup zdravotných pomôcok, na ktoré poisťovne neprispievajú. Dodatočné výdavky si vyžaduje tiež aj pobyt dieťaťa v dennom stacionári.



Grantový program je preto určený pre neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom s telesným znevýhodnením buď priamo alebo poskytujú pomoc a podporné služby pre ich rodiny. Získaný grant môžu využiť v troch oblastiach, pričom jednou z nich je poskytnutie priamej a individuálnej pomoci pre tieto rodiny. Ďalej sa môžu podieľať na úhrade nákladov alebo doplatkov za zdravotné pomôcky či prispieť konkrétnym rodinám na úhradu nákladov za poskytnutie liečebných terapií a rehabilitácií. Nadácia banky plánuje prerozdeliť financie desiatim vybraným organizáciám, pričom každá z nich môže získať grant v sume 20.000 eur. Podporené aktivity budú následne prebiehať od júla do konca tohto roka.



„Možnosť požiadať o grant majú neziskové organizácie pri rehabilitačných centrách, ktoré poznajú svojich pacientov, ich sociálne postavenie aj rodinné zázemie. Oprávnenými žiadateľmi sú aj neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním zdravotných pomôcok a dokážu byť garantom správneho výberu detí na podporu z grantového programu. V neposlednom rade sa do programu môžu zapojiť neziskové organizácie, ktoré pracujú s konkrétnymi rodinami a dokážu im zabezpečiť adresnú finančnú podporu podľa ich potrieb,“ dodala nadácia s tým, že prostriedky môžu byť v tomto prípade použité aj na úhradu pobytov v denných stacionároch či platby takzvanej odľahčovacej služby.