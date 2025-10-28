< sekcia Ekonomika
Nadácia Zastavme korupciu dala trestné oznámenie na rezort investícií
Zákazka v hodnote 17,8 milióna eur má obstarať softvér IAM pre portál slovensko.sk.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Týka sa to obstarávania IT systému, ktorý zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) patriaca pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Zákazka v hodnote 17,8 milióna eur má obstarať softvér IAM pre portál slovensko.sk. Nadácia zhodnotila, že ide o účelovo nastavené obstarávanie, ktoré zvýhodňuje jedného dodávateľa, a to spoločnosť Barclet. Tá je podľa nej personálne aj biznisovo prepojená s dlhoročným dodávateľom GlobalTel. „Štát sa tvári, že ide o otvorenú súťaž, v skutočnosti sú podmienky nastavené tak, že iný dodávateľ nemá šancu,“ uviedol právnik nadácie Ľubomír Daňko.
MIRRI plánovalo rovnaký produkt kúpiť za 3,38 milióna eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), avšak aktuálna suma je podľa nadácie päťnásobne vyššia. Riaditeľka nadácie Zuzana Petková spresnila, že verejné obstarávanie je v tomto prípade len formálnou súťažou, keďže úrad v podmienkach fakticky požaduje konkrétny produkt od konkrétneho výrobcu, čo je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a zásadou hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
Zároveň ozrejmila, že spoločnosť Barclet sídli v pražskom paneláku a nemá verejne prístupný popis daného produktu. Jedným z cieľov modernizácie portálu slovensko.sk malo byť zníženie závislosti štátu od dodávateľa GlobalTel, aktuálny postup verejného obstarávania však podľa nadácie túto závislosť prehlbuje. Okrem podozrenia z netransparentnosti a obchádzania zákona nadácia upozornila aj na riziko technologického zamknutia, keď štát nebude môcť systém ďalej rozvíjať bez pôvodného dodávateľa.
