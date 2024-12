Nadácia Zastavme korupciu zverejnila prieskum medzi podnikateľmi

Bratislava 9. decembra (TASR) - Firmy na Slovensku sa obávajú korupcie najviac za posledné roky. Trápia ich najmä zmanipulované verejné zákazky, nerovnaký prístup k rôznym povoleniam či to, že korupčníci nie sú trestaní. Vyplýva to z viacerých prieskumov medzi podnikateľmi na Slovensku, o čom v pondelok informovala Nadácia Zastavme korupciu.



V spoločnom prieskume nemeckej, rakúskej, talianskej, francúzskej a holandskej obchodnej komory o stave ekonomiky medzi európskymi investormi na Slovensku skončila téma boja proti korupcii (na škále od jedna do päť) s hodnotením 4,2. "Čo je nielen najhorší výsledok za uplynulé tri roky, ale pre Slovensko vôbec najhoršie hodnotený ukazovateľ v kategórii hospodárska politika," uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.



Z rovnakého prieskumu tiež vyplynulo, že atraktivita Slovenska je pre zahraničné firmy najnižšia za posledných päť rokov. Vnímanie korupcie v slovenskom biznise za posledný rok narástlo takmer najviac v celej Európe. Spomedzi 500 podnikateľov až 85 % uviedlo, že korupcia je na Slovensku rozšírený problém. "Oproti minulému roku ide o zhoršenie o šesť percentuálnych bodov, čo nám zabezpečilo šiestu najhoršiu priečku v Únii," dodala nadácia.



Tohtoročný prieskum Európskej komisie (EK) ukázal, že 76 % podnikateľov považuje podmienky obchodných verejných súťaží, prispôsobené konkrétnym firmám, za rozšírený problém.



"Pritom hrozí, že férovosť mestských a štátnych nákupov sa ešte zhorší. Od leta totiž štát viditeľne uvoľnil pravidlá pre nákupy, menej sa bude súťažiť a viac zákaziek zadávať vopred vybraným firmám. Potvrdzujú to aj prvé štatistiky za tri mesiace, podľa ktorých klesol počet vyhlásených zákaziek o 65 %," upozornila Xénia Makarová z nadácie.



Zároveň spomedzi európskych podnikateľov tí slovenskí najmenej veria, že spoločnosti a ľudí zapojených do korupcie stihne trest alebo sa dostanú pred súd. "Spravodlivý trest pre korupčníkov očakáva na Slovensku len 26 % firiem, európsky priemer je 54 %. Vyplýva to opäť z prieskumu EK," uzavrela nadácia.