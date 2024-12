Nadácia Zastavme korupciu podáva trestné oznámenie, týka sa Kažimíra

Bratislava 3. decembra (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu podáva trestné oznámenie pre podozrenia z legalizácie výnosov z trestnej činnosti a prijímania úplatkov. Podozrenia sa týkajú bývalého ministra financií Petra Kažimíra a jeho blízkych. Nadácia vyzýva na dôsledné vyšetrenie komplikovaných transakcií, ktoré môžu súvisieť s rozhodovaním o strategických štátnych investíciách. Informoval Norbert Chomistek, komunikačný špecialista nadácie.



Trestné oznámenie sa týka podozrivých finančných operácií, ktoré sa odohrali v čase, keď Kažimír pôsobil na ministerstve financií a hospodárstva. Transakcie podľa nadácie odhaľujú sieť firiem a osôb, ktoré môžu byť zapojené do korupčnej schémy súvisiacej s výkupom pozemkov pre automobilku Jaguar či kúpou luxusnej vily na Azúrovom pobreží.



"Na účet cyperskej spoločnosti, v ktorej pôsobí známy pána Kažimíra, prišli opakovane milióny eur z firiem prepojených na podnikateľov, ktorí profitovali z jeho rozhodnutí. Časť týchto prostriedkov mohla byť následne použitá na kúpu luxusnej vily vo Francúzsku, ktorú vlastní partnerka pána Kažimíra," uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková.



Podľa nadácie je reťaz finančných operácií s cieľom zamaskovať pôvod peňazí klasickým príkladom legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Trestné oznámenie nadácie detailne popisuje komplikované prevody peňazí cez zahraničné firmy a ich možnú väzbu na rozhodnutia Kažimíra.



Podozrenia v prvom prípade sa týkajú výkupu pozemkov pre automobilku Jaguar. Štát vtedy rozhodol o odkúpení parciel od podnikateľa Ondreja Ščurku, pričom na účet spomínanej cyperskej firmy prišiel približne v rovnakom čase milión eur. Podozrenia vedú cez spleť finančných transakcií práve k Ščurkovi.



Druhým prípadom sú platby za vilu na Azúrovom pobreží. Peniaze na jej kúpu prišli od firmy ovládanej podnikateľom Jozefom Brhelom, ktorý je obžalovaný v kauze dodávok IT systémov na finančnej správe. Tie prebiehali za pôsobenia Kažimíra na ministerstve.



Nadácia vyzýva orgány činné v trestnom konaní na dôsledné preverenie všetkých finančných operácií a prepojení osôb zapojených do tejto kauzy. "Prípad, ktorý v sebe spája rozhodovanie o miliardových investíciách, zahraničné účty a drahé nehnuteľnosti, by mal byť dôsledne vyšetrený," zdôraznila Petková.