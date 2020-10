Zastavme korupciu: Šéfov štátnych podnikov nevyberali transparentne

Bratislava 28. októbra (TASR) – Až 11 zo 17 štátnych podnikov má po voľbách nových riaditeľov. Tieto podniky spravujú najcennejší majetok štátu za miliardy eur, sú regionálnymi zamestnávateľmi a majú strategický význam. Podľa analýzy Nadácie Zastavme korupciu ani nová vláda nevybrala šéfov štátnych podnikov transparentne. Najlepšie však obstálo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, najmenej transparentne sa uskutočnil výber šéfa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).



Nadácia Zastavme korupciu chcela vedieť, či boli do výberových procesov zahrnuté prvky verejnej kontroly tak, ako to deklaruje programové vyhlásenie vlády. Rozoslala na ministerstvá, ktoré zastrešujú výberové konania na riadiacich pozíciách v štátnych podnikoch, rovnaké infožiadosti. V nich sa pýtala, či bolo vyhlásené verejné výberové konanie, či boli zverejnené mená uchádzačov a členov výberových komisií a či sa uskutočnili verejné vypočutia.



Najlepšie podľa nadácie obstálo MŽP, ktoré ako jediné zorganizovalo verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľov Slovenského vodohospodárskeho podniku a Vodohospodárskej výstavby. Podotkla však, že aj výberové konanie šéfa Vodohospodárskej výstavby sprevádzali viaceré pochybnosti.



Za pozitívny považuje nadácia aj krok Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zverejniť mená uchádzačov aj s bodovým hodnotením pri obsadzovaní pozície riaditeľa Kúpeľov Diamant Dudince. Mená uchádzačov zverejnilo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pri výbere riaditeľa Lesov SR a uviedlo k nim krátke životopisy. Nadácia však dodala, že pri hľadaní riaditeľov v ďalších štátnych podnikoch to neurobilo.



Ako najmenej transparentné označila nadácia výberové konanie na riaditeľa ŽSR, ktoré sú v strate 2,3 milióna eur. Poukázala však na limity zákona o železniciach, podľa ktorého menuje riaditeľa podniku minister dopravy na návrh Správnej rady ŽSR. Tá nemusí vyhlásiť výberové konanie ani zverejniť podmienky na obsadenie tejto funkcie.



"Z analýzy vyplýva, že z 11 prípadov ani raz žiadne ministerstvo proaktívne nezverejnilo menný zoznam členov výberových komisií. Vieme tiež málo o samotných uchádzačoch. Práve tieto informácie by pritom mohli dopredu identifikovať možný konflikt záujmov, ako aj kvalitných odborníkov," skonštatovala analytička Nadácie Zastavme korupciu Klára Bernátová.



Všetky výberové konania síce prebehli podľa zákona, no deklarované prvky verejnej kontroly v nich podľa nej chýbali. "Je nám jasné, že priority jednotlivých ministerstiev sa v súčasnosti točia okolo koronakrízy a ministerstvá v podstate neporušili žiaden zákon. Niektoré sľuby, ku ktorým sa vláda v rámci svojho programového vyhlásenia zaviazala, sa však môžu uskutočniť aj bez veľkých legislatívnych zmien či organizačných ťažkostí. Transparentné výbery riaditeľov a riaditeliek štátnych podnikov, ktoré majú štátu dodávať kvalitné služby či generovať zisk, majú byť jedny z nich," dodala Bernátová.