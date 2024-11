Nadácia Zastavme korupciu vyhrala súd, týkal sa covidových nákupov

Bratislava 21. novembra (TASR) - Nadácia Zastavme korupciu vyhrala spor na Najvyššom správnom súde (NSS) SR, ktorý sa týkal informácií o covidových nákupoch. Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pod vedením Jána Rudolfa (SaS) ich opakovane odmietla sprístupniť, dokonca aj po rozhodnutí krajského súdu. O tom, že ich úrad zatajovať nemal, rozhodol teraz aj NSS. Informoval komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.



Spresnil, že nadácia žiadala o informácie k zákazke s firmou, ktorá štátu dodávala komponenty k testom na COVID-19. Chcela preveriť podozrenie, že verejné obstarávanie nemuselo byť v poriadku. Pýtala sa na zloženie výberovej komisie, zápisnice z jej rokovania a zoznam ďalších firiem, ktoré súťažili. Hmotné rezervy to opakovane odmietli s odôvodnením, že by bola ohrozená hospodárska súťaž.



"Zástupcovia štátu si opakovane zákon vykladajú svojvoľne a odmietajú sprístupniť údaje, na ktoré majú občania právo. Vyhýbajú sa tak verejnej kontrole," priblížila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Podčiarkla zároveň, že po nedávnych zmenách v infozákone bude získanie takýchto informácií ešte ťažšie a zdĺhavejšie.



Nadácia upozornila, že ani po takmer štyroch rokoch a dvoch právoplatných rozhodnutiach súdov stále nemá k dispozícii všetky informácie. Infozákon je podľa nadácie mimoriadne neefektívny a zástupcom štátu necháva veľký priestor na prieťahy.



Dodala, že na druhej strane vláda prichádza s návrhom zaviesť tlačové súdy, ktoré by mali zrýchliť rozhodovanie o žalobách politikov voči novinárom. "Je poľutovaniahodné, že pri šikanovaní novinárov sa chce vláda poponáhľať, ale pri informovaní občanov o štátnych nákupoch je v poriadku čakať aj štyri roky," uzavrela Petková.