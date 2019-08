Nadácia ŽSK pomohla za rok pôsobenia desiatkam rodín

Nadácia vďaka sponzorom získala notebooky pre mnohodetné rodiny pod hranicou chudoby, nábytok a vybavenie do domácností.

Žilina 19. augusta (TASR) – Nadácia ŽSK pomohla za jeden rok pôsobenia desiatkam rodín finančne, materiálnym vybavením, ale aj poskytnutím odbornej pomoci. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej záujem o služby nadácie rastie.



"Založením nadácie začal ŽSK pomáhať jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii. Od svojho vzniku rozdelila viac ako 30.000 eur a finančne pomohla takmer 70 rodinám," konkretizovala Remencová.



Podľa správkyne nadácie Gabriely Podolanovej sa stretávajú s rôznymi osudmi ľudí. Niektorí zápasia s chorobou, sociálnym vylúčením, iní s osamelosťou. "Z fondov nadácie sme zakúpili a inštalovali čerpadlo do staršieho rodinného domu, čím sme rodine s dvoma deťmi umožnili používať sprchu a tečúcu vodu. Osamelej matke štyroch detí sme kúpili bicykel, aby sa po práci ľahšie mohla presunúť do škôlky pre dieťa a do ďalšej práce, ktorou sa snaží zabezpečiť rodinu. Podporili sme aj študentku umeleckej strednej školy, nádejnú umelkyňu, ktorá žije s chorými rodičmi v materiálnom nedostatku a pre jej napredovanie v škole bolo potrebné základné technické vybavenie,“ priblížila Podolanová.



Nadácia vďaka sponzorom získala notebooky pre mnohodetné rodiny pod hranicou chudoby, nábytok a vybavenie do domácností. Rekonštrukciou prešli nevyhnutné sanitárne priestory v byte, zakúpila a inštalovala sa žumpa do domu bez kanalizácie. "Nie je to však len o rozdávaní peňazí. Dôležitá je práve odborná pomoc. S mnohými rodinami pracujeme aj po poskytnutí pomoci,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Odbornú pomoc zabezpečuje Rodinné centrum pomoci, ktoré poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom spolupracujúcich organizácií. "Spájame špecialistov, ktorí sprevádzajú jednotlivcov i rodiny v sociálnej, právnej aj psychologickej oblasti pri riešení ich ťažkostí, aby sa z krízovej situácie dostali. Pomáhame hľadať zariadenia pre viacdetné rodiny, kontaktujeme mediátorov, psychológov, ale i špeciálnych pedagógov a vyhľadávame ďalšie zdroje možnej pomoci, aby sa rodine dostala komplexná pomoc. Chceme ľuďom v núdzi pomôcť, aby sa zaradili do normálneho života a žili v dôstojných podmienkach,“ doplnila Jurinová.



Bezplatnú právnu pomoc poskytujú vždy v utorok a štvrtok od 9.00 h do 14.00 h, základné sociálne poradenstvo denne od 8.00 h do 15.00 h. V prípade záujmu o psychologickú pomoc je možné objednať sa telefonicky.



Rodinné centrum pomoci a Nadácia ŽSK pre podporu rodiny sídlia od 1. marca v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline.



Podľa Remencovej chce ŽSK postupne rozšíriť rodinné centrá aj do ostatných regiónov v kraji. Najbližšie plánuje otvorenie dvoch rodinných centier v Martine a Čadci.