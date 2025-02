Nádeje na oživenie nemeckej ekonomiky sa pred voľbami strácajú

Berlín 1. februára (TASR) - Dlhoočakávané zotavenie nemeckej ekonomiky sa opäť odsúva. Vláda v Berlíne tento týždeň znížila prognózy hospodárskeho rastu v tomto roku pre napätie v obchode a rastúcu neistotu v súvislosti s nadchádzajúcimi predčasnými voľbami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vláda najnovšie očakáva, že nemecká ekonomika tento rok vzrastie len o 0,3 % namiesto 1,1 %, ktoré predpovedala na jeseň. Najväčšie európske hospodárstvo vykazuje len malé známky zotavovania po dvoch rokoch poklesu.



Spor o to, ako oživiť nemeckú ekonomiku, prispel k novembrovému kolapsu vlády a pripravil pôdu pre predčasné voľby, ktoré sa budú konať 23. februára.



"Nemecko uviazlo v stagnácii," povedal v stredu (29. 1.) minister hospodárstva Robert Habeck. Uviedol aj tri dôvody zhoršenia vládnych prognóz pre rok 2025: nemožnosť realizovať iniciatívy na podporu rastu pre pád vládnej koalície, neistota okolo výsledku predčasných volieb a geopolitické riziká spojené najmä s návratom prezidenta Donalda Trumpa na post prezidenta USA.



"Aj znížená predpoveď rastu je príliš optimistická. Smerujeme k tretiemu roku recesie po sebe, zatiaľ čo všetky ostatné priemyselné ekonomiky rastú," povedal podpredseda opozičnej konzervatívnej CDU Jens Spahn.



Popredné nemecké ekonomické združenia vládu kritizovali tiež a v spoločnom vyhlásení uviedli, že zle odhadla situáciu. Kancelár Olaf Scholz podľa nich dlho hovoril len o cyklických výzvach namiesto o štrukturálnych problémoch. "Centrálne reformy politici v priebehu rokov opakovane odkladali," uvádza sa vo vyhlásení.



Stovky zástupcov rodinných firiem protestovali v stredu v Berlíne proti zlej ekonomickej situácii. Žiadali okrem iného zníženie byrokracie, nižšie ceny energií, viac kvalifikovanej pracovnej sily a nižšie dane.



Minister hospodárstva obvinil zo slabého výkonu ekonomiky nedostatočné investície a poznamenal, že Nemecko má prísnejšiu fiškálnu politiku ako iné krajiny skupiny G7, čo obmedzuje jeho rast. Habeck zároveň vyzval na reformu dlhovej brzdy, ktorá obmedzuje verejné pôžičky na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Miera inflácie v Nemecku by podľa prognózy mala v roku 2025 dosiahnuť 2,2 % a v roku 2026 klesnúť pod cieľ Európskej centrálnej banky na úrovni 2 %, uviedol minister. Nezamestnanosť má vzrásť na 6,3 % z minuloročných 6 %.



Očakáva sa tiež, že nemecký export klesne v roku 2025 o 0,3 % v dôsledku oslabenia konkurencieschopnosti, ako aj rastúceho geopolitického a obchodného napätia, tvrdí správa.



Podľa Spolkového zväzu nemeckého priemyslu BDI Trumpov návrat do Bieleho domu a jeho hrozba ciel môžu spôsobiť, že exportne orientovaná nemecká ekonomika klesne v roku 2025 o takmer 0,5 %.



Habeck v tejto súvislosti uviedol, že clám sa treba za každú cenu vyhnúť, pretože si vyberajú daň z investícií a predražujú tovar. "Je to hrozivé pre exportnú krajinu ako Nemecko, ale celkovo je to na škodu ľudí vo všetkých ekonomických oblastiach," povedal.



Nemecká vláda vo svojej 147-stranovej správe zdôraznila, že Európska komisia, ktorá je zodpovedná za európsku obchodnú politiku, musí rýchlo pokročiť v uzatváraní ďalších obchodných dohôd.