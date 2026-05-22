Nadmerné sebavedomie vodičov a banalizácia nebezpečného správania
Nadácia VINCI Autoroutes zverejnila výsledky 16. barometra zodpovedného šoférovania.
Autor OTS
Bratislava 22. mája (OTS) - Tento rozsiahly každoročný prieskum, ktorý uskutočnila agentúra Ipsos na vzorke 12 100 respondentov v 11 európskych krajinách, hodnotí správanie a vnímanie vodičov v Európe.
HLAVNÉ ZISTENIA V SKRATKE
• Drzé šoférovanie: strach z ostatných vodičov je stále veľmi vysoký napriek miernemu zlepšeniu správania
82 % európskych vodičov tvrdí, že sa obáva agresívneho správania iných vodičov (-1; 82 % slovenských vodičov);
49 % vodičov priznáva, že nadáva iným vodičom (-1; 37 %);
45 % vodičov nevhodne trúbi na vodičov, ktorí ich vytáčajú (-2; 45 %);
28 % vodičov sa úmyselne „nalepí“ na vozidlo, ktoré ich niečím podráždi (-2; 24 %);
17 % vodičov vystúpi z vozidla, aby si vyjasnilo situáciu s iným vodičom (-1; 23 %).
• Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky: prispôsobenie sa pravidlám, ktoré nie je v súlade s bezpečnosťou všetkých
83 % vodičov tvrdí, že prekračujú povolenú rýchlosť o niekoľko kilometrov za hodinu (-2; 83 % slovenských vodičov);
55 % vodičov nedodržiava bezpečnostné vzdialenosti (-1, 52 %);
50 % vodičov jazdí v strednom pruhu diaľnice, keď je pravý pruh voľný (-1; 41 %);
33 % vodičov predbieha vpravo na diaľnici (-1; 24 %);
17 % stále nepoužíva bezpečnostný pás (-2; 30 %).
• Rozptyľujúce faktory za volantom: znepokojujúci nárast činností, ktoré zhoršujú pozornosť vodičov
77 % európskych vodičov používa za volantom smartfón alebo programujú GPS (=; 80 %);
65 % vodičov telefonuje počas jazdy (-2; 68 %). Viac ako 1 z 2 vodičov (58 %) využíva konverzačný systém Bluetooth so zabudovaným reproduktorom (=; 60 %) a 21 % má telefón v ruke (-2; 33 %);
24 % vodičov posiela alebo číta textové správy alebo e-maily počas jazdy (-1; 28 %);
78 % vodičov tvrdí, že počas jazdy niekedy odvráti pohľad od cesty na viac ako 2 sekundy (-3; 72 %).
• Ospalosť a únava za volantom: riskovanie s následkami, ktoré sa príliš často podceňujú
30 % európskych vodičov tvrdí, že šoférujú, keď sa cítia veľmi unavení
(-2; 25 % slovenských vodičov).
Z nich:
• 77 % vodičov priznáva, že niekedy venujú menej pozornosti riadeniu a že rozmýšľajú o niečom inom oproti 53 % vodičov vo všeobecnosti (84 % oproti 64 %);
• 39 % vodičov už malo dojem, že za volantom zadriemali oproti 24 % vodičov vo všeobecnosti (50 % oproti 35 %);
• 38 % sa počas cesty nikdy nezastaví si zdriemnuť oproti 36 % vodičov vo všeobecnosti (42 % oproti 43 %);
• 25 % sa domnieva, že je naozaj veľmi nebezpečné šoférovať, keď sa cítite veľmi unavení oproti 49 % vodičov vo všeobecnosti (24 % oproti 55 %).
• Alkohol, drogy a lieky: obzvlášť znepokojujúca situácia medzi mladými vodičmi
5 % vodičov (=, 4 % slovenských vodičov) už šoférovalo pod vplyvom alkoholu, teda keď prekročilo povolenú hranicu alkoholu a pociťovalo účinky alkoholu na svoj fyzický stav alebo vnímanie. Z nich len 44 % považuje jazdu pod vplyvom alkoholu za veľmi nebezpečnú oproti 84 % vodičov vo všeobecnosti;
7 % vodičov už jazdilo po užití liekov, ktoré môžu zhoršiť ich bdelosť (-1;
9 %);
4 % mladých ľudí vo veku 16 až 24 rokov (+1; 0,5 %) šoféruje po užití drog − kokaínu, extázy atď. −oproti 2 % vodičov vo všeobecnosti (=; 2 %).
• Bezpečnosť zásahového personálu: znepokojujúci nedostatok ostražitosti
71 % vodičov systematicky neuplatňuje preventívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, keď sa blížia k zásahovej zóne (spomaliť a vzdialiť sa čo najďalej (-2; 76 % vodičov slovenských vodičov);
53 % vodičov zabudne spomaliť v blízkosti pracovnej zóny (-2; 51 %).
"Vzhľadom na tragédie spojené s nedostatočnou bezpečnosťou na cestách, ktoré sa opakujú rok čo rok, sa všetci vodiči musia zamyslieť nad svojím správaním za volantom. V prvom rade si páchatelia závažných priestupkov musia byť vedomí tragických následkov svojho bezohľadného riskovania, ale každý z nás si musí uvedomiť, že vedenie vozidla si vyžaduje prísne dodržiavanie pravidiel cestnej premávky platných v každej krajine a plnú pozornosť venovanú detailom."
Bernadette Moreau, generálna splnomocnenkyňa Nadácie VINCI Autoroutes
