Nadobudla účinnosť smernica o monitorovaní pôdy a jej odolnosti
Autor TASR
Brusel 16. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že nadobudla účinnosť smernica EÚ o monitorovaní pôdy a jej odolnosti, ktorej cieľom je zlepšiť zdravie pôdy v celej Európe, čo bude mať významný vplyv na širší ekonomický rozvoj. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že zdravá pôda je nevyhnutná pre poľnohospodársku produktivitu, odolnosť rastlín voči škodcom a nutričnú kvalitu a bezpečnosť potravín. Je tiež kľúčová pre zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti a ziskovosti poľnohospodárskeho sektora EÚ.
„Degradácia pôdy postihuje každý členský štát EÚ, pričom odhadom 60 až 70 percent pôdy je v súčasnosti klasifikovaných ako nezdravá pôda. Táto degradácia stojí EÚ ročne viac ako 50 miliárd eur,“ uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie.
Nový zákon pomôže zvýšiť odolnosť pôdy voči prírodným katastrofám, vlnám horúčav a extrémnym poveternostným javom, ako aj voči kritickým environmentálnym výzvam, ako sú erózia, kontaminácia a strata biodiverzity. Tým sa zároveň posilní hospodárska konkurencieschopnosť a potravinová bezpečnosť EÚ.
EK pripomenula, že členské štáty teraz majú povinnosť previesť smernicu do svojho vnútroštátneho práva a zaviesť rámce pre monitorovanie pôdy.
Eurokomisárka pre životné prostredie a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová v tejto súvislosti uviedla, že zákonom o monitorovaní pôdy EÚ robí rozhodujúci krok k ochrane jedného zo svojich najcennejších zdrojov. „Zdravé pôdy sú základom našich potravín, nášho hospodárstva a nášho boja proti zmene klímy. Smernica pomôže poľnohospodárom a štátnym orgánom chrániť zdravie pôdy a zároveň minimalizuje administratívnu záťaž, vďaka čomu bude Európa odolnejšia a zabezpečí výživné potraviny pre budúce generácie,“ odkázala komisárka.
