Nadrozmerný odpad zo záhrady nepatrí na diaľničné odpočívadlo

Bratislava 27. júla (TASR) – Nadrozmerný odpad z domácností, chalúp či zo záhrady nepatrí na diaľničné odpočívadlo. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Zároveň prosí motoristov, aby rešpektovali účelovosť kontajnerov na odpočívadlách a využívali ich vyslovene na odpad, ktorý vznikol počas cestovania alebo počas oddychu na odpočívadle. Navážanie takéhoto odpadu podľa diaľničiarov spôsobuje diskomfort ostatných motoristov a v niektorých prípadoch vytvára čierne skládky.



NDS poukázala na to, že letné mesiace sú aj časom zvýšeného tranzitu. Počas dovolenkovej sezóny na diaľničné odpočívadlá zavítajú aj motoristi, ktorí po zvyšok roka bežne služby odpočívadiel nevyužívajú alebo ich využívajú len sporadicky. Takisto je vyššia zahraničná návštevnosť.



Diaľničiari preto apelujú na motoristov, aby na odpočívadlách nevyhadzovali odpad, ktorý tam nepatrí. Znemožňujú tak totiž odhodenie bežného spotrebného odpadu, keďže nadrozmerný odpad kontajner veľmi rýchlo naplní. Medzi najčastejšie typy zvážaného odpadu, ktorý na odpočívadlo nepatrí, sa podľa NDS zaraďuje komunálny, ktorého je veľké množstvo, napríklad z veľkého upratovania na chalupe, stavebný, objemný odpad ako skrine a stoličky, priemyselný, textilný odpad, pneumatiky, kartóny a papierové obaly a spotrebiče.



Veľké čierne kontajnery na diaľničných odpočívadlách sú určené na komunálny odpad. NDS pritom zdôraznila, že podľa zákona komunálny odpad nezahŕňa smeti z výroby, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybárstva, zo septikov, kanalizačnej siete, čistiarní a ani vozidlá, stavebný odpad či odpad z demolácií. Ďalej upozornila, že ak motorista odloží odpad vedľa nádoby, dopúšťa sa porušenia zákona, legislatíva to totiž vníma ako zakladanie čiernej skládky.