< sekcia Ekonomika
Nadšenci karavaningu budú môcť dovolenkovať vo viniciach, tvrdí komora
Základom pre rozvoj tohto druhu aktívnej dovolenky v slovenských viniciach, sadoch, salašoch či iných typoch poľnohospodárskych podnikov je potrebná infraštruktúra pre karavany.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Na Slovensku sa vytvárajú nové možnosti pre väčší rozvoj karavaningu. Pokiaľ sa podnikatelia zapoja do pripravovanej výzvy na podporu budovania potrebnej infraštruktúry pre karavany, tak už v budúcom roku môžu nadšenci tohto spôsobu prepravy dovolenkovať s karavanmi aj v slovenských viniciach či ovocných sadoch. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Komora podľa nej podporuje rozvoj agroturistiky a budovanie infraštruktúry pre karavany.
SPPK so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) a Asociáciou karavaningu Caravan Bike Travel o.z. vidí práve v segmente karavaningu obrovský potenciál k ďalšiemu spoznávaniu regiónov Slovenska vrátane regionálnych potravín od miestnych producentov. Základom pre rozvoj tohto druhu aktívnej dovolenky v slovenských viniciach, sadoch, salašoch či iných typoch poľnohospodárskych podnikov je potrebná infraštruktúra pre karavany.
„Slovenské víno, ovocie a remeselné potraviny majú obrovský potenciál, no využívame len zlomok toho, čo by mohli prinášať regiónom. Spojenie gastronómie, vidieka a karavanovej turistiky je cesta, ktorá umožní výrobcom zvýšiť tržby, turistom priniesť zážitok a obciam nové príjmy. Každé euro vložené do prenocovania v karavane znamená 5 až 7 eur investovaných do lokálnej ekonomiky,“ povedal predseda SPPK Andrej Gajdoš.
V tomto roku na budovanie infraštruktúry pre karavany (tzv. stellplatzov) mohli firmy čerpať financie z Fondu na podporu cestovného ruchu s rozpočtom vo výške 19 miliónov eur. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR v roku 2026 pripravuje ďalšie výzvy pre samosprávy aj podnikateľov s podporou až do 90 %.
SPPK spolu s producentmi vína a asociáciou karavaningu vyzývajú domácich producentov regionálnych potravín, aby nepremeškali príležitosť a už teraz pripravovali projekty na budovanie miest pre karavany.
„Budeme poskytovať vinárom informácie a pomoc pri tvorbe projektov, 70 % vína sa v Európe predáva cez turizmus. Je už načase, aby to tak bolo aj u nás. Karavanisti nám v tom môžu veľmi pomôcť. Naše vína nielen ochutnajú, ale spoznajú aj miestnu krajinu a kultúru, a to všetko prostredníctvom viníc a karavanov,“ uviedol predseda ZVVS Vladimír Mrva.
„Karavaning nie je len nocľah v aute. Je to nový typ cestovania - pomalý turizmus, ktorý ostáva v regióne, investuje v ňom peniaze, ktoré obce a firmy naspäť vracajú do rozvoja lokality. Slovensko je ideálne na vínne trasy a kulinárske výpravy na kolesách. Ideme pritiahnuť Európu k nám. Práve preto je dôležité, aby slovenskí poľnohospodári nepremeškali pripravovanú výzvu na budovanie stojísk pre karavany,“ dodal Rudolf Kuzma z Asociácie karavaningu Caravan Bike Travel o.z.
SPPK spolu so ZVVS a Asociáciou karavaningu Caravan Bike Travel o.z. zámerne začiatkom decembra upozorňujú na pripravované výzvy. Poľnohospodári, chovatelia, pestovatelia totiž budú mať dostatok času na prípravu projektov a využitie budúcoročnej výzvy tak, aby už v lete mohli na vybudovaných miestach privítať prvých karavanistov.
SPPK so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) a Asociáciou karavaningu Caravan Bike Travel o.z. vidí práve v segmente karavaningu obrovský potenciál k ďalšiemu spoznávaniu regiónov Slovenska vrátane regionálnych potravín od miestnych producentov. Základom pre rozvoj tohto druhu aktívnej dovolenky v slovenských viniciach, sadoch, salašoch či iných typoch poľnohospodárskych podnikov je potrebná infraštruktúra pre karavany.
„Slovenské víno, ovocie a remeselné potraviny majú obrovský potenciál, no využívame len zlomok toho, čo by mohli prinášať regiónom. Spojenie gastronómie, vidieka a karavanovej turistiky je cesta, ktorá umožní výrobcom zvýšiť tržby, turistom priniesť zážitok a obciam nové príjmy. Každé euro vložené do prenocovania v karavane znamená 5 až 7 eur investovaných do lokálnej ekonomiky,“ povedal predseda SPPK Andrej Gajdoš.
V tomto roku na budovanie infraštruktúry pre karavany (tzv. stellplatzov) mohli firmy čerpať financie z Fondu na podporu cestovného ruchu s rozpočtom vo výške 19 miliónov eur. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR v roku 2026 pripravuje ďalšie výzvy pre samosprávy aj podnikateľov s podporou až do 90 %.
SPPK spolu s producentmi vína a asociáciou karavaningu vyzývajú domácich producentov regionálnych potravín, aby nepremeškali príležitosť a už teraz pripravovali projekty na budovanie miest pre karavany.
„Budeme poskytovať vinárom informácie a pomoc pri tvorbe projektov, 70 % vína sa v Európe predáva cez turizmus. Je už načase, aby to tak bolo aj u nás. Karavanisti nám v tom môžu veľmi pomôcť. Naše vína nielen ochutnajú, ale spoznajú aj miestnu krajinu a kultúru, a to všetko prostredníctvom viníc a karavanov,“ uviedol predseda ZVVS Vladimír Mrva.
„Karavaning nie je len nocľah v aute. Je to nový typ cestovania - pomalý turizmus, ktorý ostáva v regióne, investuje v ňom peniaze, ktoré obce a firmy naspäť vracajú do rozvoja lokality. Slovensko je ideálne na vínne trasy a kulinárske výpravy na kolesách. Ideme pritiahnuť Európu k nám. Práve preto je dôležité, aby slovenskí poľnohospodári nepremeškali pripravovanú výzvu na budovanie stojísk pre karavany,“ dodal Rudolf Kuzma z Asociácie karavaningu Caravan Bike Travel o.z.
SPPK spolu so ZVVS a Asociáciou karavaningu Caravan Bike Travel o.z. zámerne začiatkom decembra upozorňujú na pripravované výzvy. Poľnohospodári, chovatelia, pestovatelia totiž budú mať dostatok času na prípravu projektov a využitie budúcoročnej výzvy tak, aby už v lete mohli na vybudovaných miestach privítať prvých karavanistov.