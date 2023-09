Nafta chce vybudovať naftové stredisko na úpravu ropy v Brodskom

Bratislava 23. septembra (TASR) - Spoločnosť Nafta chce vybudovať zberné naftové strediska na úpravu ropy a sprievodného horľavého zemného plynu v katastrálnom území obce Brodské v Skalickom okrese. Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie geologického diela, respektíve odvŕtanie prieskumného vrtu Brodské 109. Cieľom činnosti je efektívne využitie nerastných surovín pri súčasnom zvýšení energetickej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska, uviedla Nafta v sprievodnom dokumente k zámeru činnosti.



"Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie/odvŕtanie geologických diel/prieskumných vrtov Brodské 110, 111, 112, 113, 114 (v závislosti od pozitívneho výsledku vrtu Brodské 109) a vybudovanie zberného naftového strediska na úpravu ropy a sprievodného horľavého zemného plynu," uviedla Nafta v sprievodnom dokumente. Ropa má byť následné prevezená do expedičného strediska vo Veľkých Levároch alebo priamo k odberateľovi.



Cieľom je taktiež pripojenie zberného naftového strediska na elektrickú distribučnú sústavu, distribučný plynovod spoločnosti SPP - distribúcia a na revitalizovaný vrt pre utrácanie odseparovanej banskej vody do zrevitalizovaného vrtu Brodské 97, 102 alebo 103.



"Navrhovaný investičný zámer sa javí z pohľadu všetkých posudzovaných aspektov, t. j. environmentálnych kritérií, technologických a technických kritérií, sociálno-ekonomických kritérií ako akceptovateľný," uviedla spoločnosť Ekos Plus v sprievodnom dokumente.