Nafta: Možná ťažba plynu nebude stáť daňového poplatníka ani cent

Bratislava 28. júna (TASR) – Možná ťažba zemného plynu, ktorú plánuje spoločnosť Nafta spolu so zahraničným partnerom Vermilion Energy v katastrálnom území Malženice, nezaťaží štátny rozpočet. Spoločnosť do prieskumných činností investuje okrem svojho dlhoročného know-how aj vlastné finančné prostriedky spolu so spoločnosťou Vermilion Energy. V závislosti od veľkosti projektu môže ísť až o desiatky miliónov eur, uviedla v utorok Nafta.



Na otázku efektivity otvárania nových vrtov na Slovensku upozornil v pondelok (27. 6.) minister hospodárstva Richard Sulík. Spolumajiteľom spoločnosti Nafta je prostredníctvom Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) aj štát.



Nafta plánuje realizáciu troch prieskumných vrtov v katastrálnom území Malženice pri Trnave. "V roku 2017 Nafta a.s. spolu s Vermilion Energy realizovali 3D seizmický prieskum v regióne Trnava na ploche 250 štvorcových kilometrov (km2)," uviedla Nafta. Na základe vyhodnotenia seizmických dát spoločnosti identifikovali perspektívne vrtné prospekty. Na projekt doposiaľ spoločnosti preinvestovali takmer deväť miliónov eur.



V lokalite pri Malženiciach Nafta predpokladá výrazný potenciál, ktorý by mohol postupne zvýšiť domácu ťažbu plynu z aktuálneho jedného percenta spotreby Slovenska až na úroveň desať percent. "V prípade, že povoľovacie procesy pôjdu podľa termínov určených legislatívou, zemný plyn by sa mohol ťažiť už o dva až tri roky," dodala spoločnosť.