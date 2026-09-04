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Nafta na americkom trhu zdražela na novú rekordnú úroveň

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ceny na čerpacích staniciach vzrástli po tom, ako americké a izraelské útoky proti Iránu v závere februára vyvolali odvetu Teheránu v podobe blokády Hormuzského prielivu.

Autor TASR
Washington 4. septembra (TASR) - Cena nafty v Spojených štátoch pre vojnu v Iráne stúpla na nový rekord. Americká motoristická asociácia AAA v piatok uviedla, že cena nafty dosiahla 5,85 USD (5,04 eura) za galón (3,785 litra). V rovnakom období pred rokom bola na úrovni 3,71 USD za galón. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Ceny na čerpacích staniciach vzrástli po tom, ako americké a izraelské útoky proti Iránu v závere februára vyvolali odvetu Teheránu v podobe blokády Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčovou vodnou cestou pre tranzit energií. Globálne ceny ropy odvtedy zostali vysoké a tento týždeň prudko vzrástli v dôsledku novej eskalácie bojov.

Napríklad americkí poľnohospodári tak čelia prudko rastúcim cenám nafty aj hnojív. Americké Združenie nezávislých obchodníkov s potravinami odhaduje, že náklady spojené s palivami môžu predstavovať 15 až 30 % celkových nákladov na niektoré potravinárske výrobky.

(1 EUR = 1,1615 USD)
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