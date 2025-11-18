< sekcia Ekonomika
Naftárska spoločnosť plánuje robiť ďalšie prieskumné vrty v Brodskom
Spoločnosť Nafta (navrhovateľ) vykonala vrt Br109, na základe výsledkov prehodnotila pôvodný návrh, kde bol cieľom prieskumu tzv. Lábsky obzor, ktorý sa ukázal ako neperspektívny.
Autor TASR
Brodské 18. novembra (TASR) - Naftárska spoločnosť plánuje uskutočniť ďalší prieskumný vrt s označením Br110 v obci Brodské v okrese Skalica. Ak čerpacia skúška potvrdí dostatočné zásoby, nasledovať bude ďalších päť vrtov a vybudovanie zberného naftového strediska s cieľom efektívneho vyťaženia nerastu v objeme približne 130.000 ton. Vyplýva to z informácií zverejnených v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Spoločnosť Nafta (navrhovateľ) vykonala vrt Br109, na základe výsledkov prehodnotila pôvodný návrh, kde bol cieľom prieskumu tzv. Lábsky obzor, ktorý sa ukázal ako neperspektívny. Súčasne zistili hladinu ropy v inom súvrství (Lanžhotskom), ktorá má iný plošný rozsah ako Lábsky obzor a nie je možné ho overiť z jednej spoločnej vrtnej plochy, ako bolo pôvodne predpokladané. Navrhovaná činnosť aktuálne plánuje realizovať vrty v oblasti severnej časti Viedenskej panvy.
Účelom navrhovaných geologických prác je objavenie novej časti ložiska, uviedla Nafta v sprievodnom dokumente k zámeru činnosti. Na ploche vrtu Br110 má byť vybudované stredisko na úpravu a spracovanie ropy - zberné naftové stredisko Brodské. Upravená ropa bude cisternou vozená na vlečku do Veľkých Levár. Odseparovaný horľavý zemný plyn bude využitý na výrobu elektrickej energie a tepla, ktoré sa budú využívať na potreby prevádzky, a prípadný prebytok elektriny sa bude predávať do distribučnej sústavy.
Zmena zahŕňa aj likvidáciu vrtov po odťažení zásob ropy z ich drenážnej oblasti, prípadne likvidáciu vrtov pri negatívnom výsledku. Pri likvidácii budú vrty zlikvidované, vykoná sa technická a biologická rekultivácia pozemkov a celá výmera bude vrátená do pôvodného stavu a na pôvodné využitie.
Spoločnosť Nafta (navrhovateľ) vykonala vrt Br109, na základe výsledkov prehodnotila pôvodný návrh, kde bol cieľom prieskumu tzv. Lábsky obzor, ktorý sa ukázal ako neperspektívny. Súčasne zistili hladinu ropy v inom súvrství (Lanžhotskom), ktorá má iný plošný rozsah ako Lábsky obzor a nie je možné ho overiť z jednej spoločnej vrtnej plochy, ako bolo pôvodne predpokladané. Navrhovaná činnosť aktuálne plánuje realizovať vrty v oblasti severnej časti Viedenskej panvy.
Účelom navrhovaných geologických prác je objavenie novej časti ložiska, uviedla Nafta v sprievodnom dokumente k zámeru činnosti. Na ploche vrtu Br110 má byť vybudované stredisko na úpravu a spracovanie ropy - zberné naftové stredisko Brodské. Upravená ropa bude cisternou vozená na vlečku do Veľkých Levár. Odseparovaný horľavý zemný plyn bude využitý na výrobu elektrickej energie a tepla, ktoré sa budú využívať na potreby prevádzky, a prípadný prebytok elektriny sa bude predávať do distribučnej sústavy.
Zmena zahŕňa aj likvidáciu vrtov po odťažení zásob ropy z ich drenážnej oblasti, prípadne likvidáciu vrtov pri negatívnom výsledku. Pri likvidácii budú vrty zlikvidované, vykoná sa technická a biologická rekultivácia pozemkov a celá výmera bude vrátená do pôvodného stavu a na pôvodné využitie.