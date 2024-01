Naftogaz chce zvýšiť množstvo zemného plynu uskladneného na Ukrajine

Davos 18. januára (TASR) - Najväčšia ukrajinská ropná a plynárenská spoločnosť Naftogaz sa snaží uzavrieť nové dohody so zahraničnými obchodníkmi s cieľom zvýšiť množstvo zemného plynu uskladneného v podzemných zariadeniach na Ukrajine. Povedal to vo štvrtok generálny riaditeľ Oleksij Černyšov na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Černyšov uviedol, že diskutoval s nemeckými energetickými firmami vrátane RWE a Uniper a v marci plánuje navštíviť Nemecko, aby ich presvedčil, nech uskladnia plyn na Ukrajine.



"Mohli by sme prilákať veľkých hráčov na Ukrajinu aj počas vojny," povedal Černyšov, podľa ktorého je pre klientov kľúčová bezpečnosť.



Ukrajina je pripravená poskytnúť až polovicu svojej skladovacej kapacity 30 miliárd metrov kubických (m3) na použitie zahraničným obchodníkom. Zahraniční užívatelia už majú v ukrajinských zásobníkoch približne 2,5 miliardy m3 plynu.



Európski obchodníci s plynom začali skladovať zemný plyn na Ukrajine, aby využili nižšie ceny a dostupnú kapacitu bez ohľadu na riziká vyplývajúce z vojny.



Rusko spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 a ruské sily okupujú časti ukrajinského územia na juhu a východe. Koniec bojov je v nedohľadne.