Naftogaz podpísal s EIB dohodu o úvere na nákup plynu
Naftogaz v poslednom období výrazne zvýšil aktivity s cieľom získať čo najviac financií na nákup zemného plynu pred blížiacou sa vykurovacou sezónou.
Kyjev 1. októbra (TASR) - Ukrajinská štátna plynárenská spoločnosť Naftogaz podpísala s Európskou investičnou bankou (EIB) dohodu o úvere na nákup plynu v hodnote 300 miliónov eur. Uviedla to v stredu ukrajinská firma. Informovala o tom agentúra Reuters.
Naftogaz v poslednom období výrazne zvýšil aktivity s cieľom získať čo najviac financií na nákup zemného plynu pred blížiacou sa vykurovacou sezónou. Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru totiž znížili domácu produkciu plynu zhruba o 40 %.
V rámci dohody s EIB ukrajinská spoločnosť prisľúbila, že rovnaký objem financií, aký predstavuje úver od EIB, reinvestuje do obnoviteľných zdrojov energie a do dekarbonizačných projektov. „Úver v objeme 300 miliónov eur predstavuje značnú a praktickú podporu, ktorá nám pomôže garantovať energetickú odolnosť Ukrajiny pred nástupom zimy,“ povedal šéf Naftogazu Serhij Koreckyj.
Dodal, že čo sa týka plnenia podzemných zásobníkov plynu, firma postupuje podľa plánu. V súčasnosti sú jej ciele v oblasti naplnenosti zásobníkov splnené na 95 až 98 %.
Podľa ukrajinskej vlády krajina potrebuje na vykurovaciu sezónu 2025/2026, ktorá sa začína v polovici októbra, minimálne 13,2 miliardy kubických metrov plynu. Úver od EIB umožní nákup približne 0,6 miliardy m3 plynu, uviedol Naftogaz.
Podľa Koreckého môže Ukrajina nakúpiť za úver plyn akéhokoľvek pôvodu s výnimkou ruského. Dodal, že tento rok Ukrajina výrazne zvýšila dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA. Ten z celkového objemu dovozu predstavuje približne 8 %.
