< sekcia Ekonomika
Naftogaz sa dohodol na reštrukturalizácii dlhu za takmer 1,3 mld. eur
Naftogaz oznámil, že vlani vyprodukoval celkovo 13,3 miliardy kubických metrov (m3) plynu. Oproti roku 2024 to predstavuje pokles o 1,4 miliardy m3.
Autor TASR
Kyjev 10. júna (TASR) - Ukrajinská štátna ropná a plynárenská spoločnosť Naftogaz uzatvorila predbežnú dohodu o reštrukturalizácii svojho dlhu v hodnote takmer 1,3 miliardy eur. Dlh splatný na budúci mesiac a v roku 2028 tak bude musieť firma splatiť až v rokoch 2032 a 2033. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Úspešné dokončenie reštrukturalizácie nám dáva väčšie možnosti na presmerovanie financií do opráv poškodenej infraštruktúry a na prípravu na zimnú vykurovaciu sezónu,“ povedal výkonný riaditeľ Naftogazu Sergij Koretskyj. Energetickú infraštruktúru Ukrajiny vytrvale poškodzujú ruské útoky, pričom za posledných 18 mesiacov sa ich intenzita zvýšila. Koretskyj povedal, že v roku 2025 uskutočnilo Rusko celkovo 229 útokov na infraštruktúru Naftogazu. To je trojnásobok útokov v porovnaní s ich počtom za predchádzajúce tri roky. Od začiatku tohto roka zaznamenala firma už viac než 170 útokov.
V rámci reštrukturalizácie dlhopisy v hodnote 695 miliónov eur, ktoré by za pôvodných podmienok mal Naftogaz splatiť 19. júla, bude môcť na základe predbežnej dohody splatiť až v januári 2032. Ďalšie dlhopisy v hodnote 584 miliónov eur pôvodne splatné 8. novembra 2028, splatí ukrajinská spoločnosť v januári 2033.
Naftogaz oznámil, že vlani vyprodukoval celkovo 13,3 miliardy kubických metrov (m3) plynu. Oproti roku 2024 to predstavuje pokles o 1,4 miliardy m3. „Straty na domácej produkcii musíme kompenzovať zvýšeným dovozom,“ povedal Koretskyj. Aby Ukrajina zvládla zimnú sezónu 2025/2026, doviezla v minulom roku približne 5,7 miliardy m3 plynu. Podľa ministerstva energetiky by krajina mala mať do začiatku ďalšej vykurovacej sezóny v zásobníkoch minimálne 13 miliárd m3 plynu.
„Úspešné dokončenie reštrukturalizácie nám dáva väčšie možnosti na presmerovanie financií do opráv poškodenej infraštruktúry a na prípravu na zimnú vykurovaciu sezónu,“ povedal výkonný riaditeľ Naftogazu Sergij Koretskyj. Energetickú infraštruktúru Ukrajiny vytrvale poškodzujú ruské útoky, pričom za posledných 18 mesiacov sa ich intenzita zvýšila. Koretskyj povedal, že v roku 2025 uskutočnilo Rusko celkovo 229 útokov na infraštruktúru Naftogazu. To je trojnásobok útokov v porovnaní s ich počtom za predchádzajúce tri roky. Od začiatku tohto roka zaznamenala firma už viac než 170 útokov.
V rámci reštrukturalizácie dlhopisy v hodnote 695 miliónov eur, ktoré by za pôvodných podmienok mal Naftogaz splatiť 19. júla, bude môcť na základe predbežnej dohody splatiť až v januári 2032. Ďalšie dlhopisy v hodnote 584 miliónov eur pôvodne splatné 8. novembra 2028, splatí ukrajinská spoločnosť v januári 2033.
Naftogaz oznámil, že vlani vyprodukoval celkovo 13,3 miliardy kubických metrov (m3) plynu. Oproti roku 2024 to predstavuje pokles o 1,4 miliardy m3. „Straty na domácej produkcii musíme kompenzovať zvýšeným dovozom,“ povedal Koretskyj. Aby Ukrajina zvládla zimnú sezónu 2025/2026, doviezla v minulom roku približne 5,7 miliardy m3 plynu. Podľa ministerstva energetiky by krajina mala mať do začiatku ďalšej vykurovacej sezóny v zásobníkoch minimálne 13 miliárd m3 plynu.