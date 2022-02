Naftogaz:Ukrajina má dostatočné zásoby plynu pre domácnosti počas zimy

Londýn/Kyjev 3. februára (TASR) - Ukrajina má dostatočné zásoby plynu na zabezpečenie dodávok tepla pre domácnosti v prípade, že by sa tranzit plynu z Ruska cez územie Ukrajiny zastavil. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti Naftogaz Jurij Vitrenko.



Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou sa v posledných mesiacoch prudko zvýšilo po tom, ako Moskva začala k hraniciam Ukrajiny presúvať väčšie počty vojakov. Západné štáty poukazujú na riziko invázie, čo Moskva odmieta a Západ obviňuje z vyvolávania hystérie.



Ukrajina už od roku 2015 nenakupuje plyn priamo z Ruska a dodávky si zabezpečuje zo západných štátov. Jej plynovodný systém je však integrovaný do tranzitného systému, ktorý transportuje ruský plyn cez ukrajinské územie do ďalších krajín Európy.



Krajina dováža približne 30 % z celkovej spotreby zemného plynu a je tak stále vysoko závislá od dodávok ruského plynu do Európy. Ako však povedal Vitrenko, do konca vykurovacej sezóny má Ukrajina v zásobníkoch dostatok plynu.



Čo sa však týka ruského plynovodu Severný prúd 2, podľa Vitrenka by Ukrajina mohla prísť na tranzitných poplatkoch o 2 miliardy USD (1,77 miliardy eur) ročne. "Očakávame, že hneď ako sa Severný prúd 2 uvedie do prevádzky, cez Ukrajinu sa už plyn prepravovať nebude," povedal.



Keďže platnosť tranzitnej dohody sa končí v roku 2024, Ukrajina už teraz hľadá alternatívy, ktoré by nahradili očakávaný výpadok v príjmoch. Podľa Vitrenka by sa Ukrajina mala viac orientovať na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov, to si však podľa neho vyžiada investície za miliardy dolárov.



(1 EUR = 1,1323 USD)