Nagel: Clá môžu zvýšiť infláciu na oboch stranách Atlantiku

Frankfurt nad Mohanom 22. novembra (TASR) - Ak dôjde k novej obchodnej vojne medzi Európou a USA, poškodí to ekonomiky na oboch stranách Atlantiku. Inflácia môže stúpnuť, čím sa zvýši tlak na lídrov Európskej únie (EÚ), aby naštartovali dlho odkladanú ekonomickú integráciu. Vyhlásil to v piatok Joachim Nagel, prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nagel sa tak pripojil k dlhému zoznamu politikov, ktorí tvrdia, že clá navrhované novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom pravdepodobne poškodia všetky zainteresované strany. Tento odkaz však ešte nezarezonoval v nastupujúcej americkej administratíve.



"Zavedenie takýchto ciel by znovu rozpútalo medzinárodné obchodné konflikty a ešte viac narušilo náš multilaterálny poriadok," povedal Nagel vo svojom prejave vo Frankfurte nad Mohanom.



"V kombinácii s inými plánmi by clá mohli spôsobiť značné straty ekonomike USA aj ekonomikám v zahraničí. Pravdepodobne povedú k zvýšeniu miery inflácie na oboch stranách Atlantiku," uviedol.



Európa sa teraz musí spojiť, podriadiť národné záujmy spoločnej veci a vytvoriť ekonomický rámec, ktorý bude chrániť európsky model prosperity, tvrdí Nagel.



Nevyhnutné kroky podľa neho zahŕňajú skutočnú bankovú úniu so spoločným systémom ochrany vkladov a riešeniami pre tzv. slučku skazy (doom loop - situácia, v ktorej jedna negatívna ekonomická podmienka vytvára druhú negatívnu podmienku, ktorá zase vytvára tretiu negatívnu podmienku alebo posilňuje prvú, čo vedie ku klesajúcej špirále) v súvislosti s prepojeniami medzi štátmi a bankami, povedal Nagel.



Ďalším nevyhnutným krokom je vytvorenie skutočnej únie kapitálových trhov, ktorá by smerovala európske úspory do firiem a regiónov, ktoré najviac potrebujú kapitál, dodal Nagel.