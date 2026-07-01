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Nagel: ECB by napriek poklesu cien ropy nemala meniť menovú politiku
ECB v júni prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby v snahe čeliť prudko zvýšenej inflácii v eurozóne.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 1. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala aj napriek výraznému poklesu cien ropy pokračovať v nastavenom kurze, keďže inflácia je stále vysoká, uviedol prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel v rozhovore pre stredajšie vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
ECB v júni prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby v snahe čeliť prudko zvýšenej inflácii v eurozóne. Vďaka podpisu memoranda o porozumení medzi Iránom a USA, ktoré otvorilo cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode, sa ceny ropy vrátili na úroveň spred začiatku vojny. Ropa Brent sa v stredu obchodovala okolo úrovne 73 dolárov (64,07 eura) za barel (159 litrov), zatiaľ čo vo vrcholnej fáze konfliktu dosiahla až 120 USD za barel. Rozsah a tempo poklesu cien boli prekvapujúce, čo však neznamená, že ECB by mala úplne prehodnotiť svoj pohľad na infláciu, povedal Nagel.
V dôsledku skokového nárastu cien ropy medziročná inflácia v eurozóne v máji narástla na 3,2 %. To je výrazne viac ako dvojpercentná cieľová hodnota, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability.
ECB v júni prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby v snahe čeliť prudko zvýšenej inflácii v eurozóne. Vďaka podpisu memoranda o porozumení medzi Iránom a USA, ktoré otvorilo cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode, sa ceny ropy vrátili na úroveň spred začiatku vojny. Ropa Brent sa v stredu obchodovala okolo úrovne 73 dolárov (64,07 eura) za barel (159 litrov), zatiaľ čo vo vrcholnej fáze konfliktu dosiahla až 120 USD za barel. Rozsah a tempo poklesu cien boli prekvapujúce, čo však neznamená, že ECB by mala úplne prehodnotiť svoj pohľad na infláciu, povedal Nagel.
V dôsledku skokového nárastu cien ropy medziročná inflácia v eurozóne v máji narástla na 3,2 %. To je výrazne viac ako dvojpercentná cieľová hodnota, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability.