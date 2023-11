Nagel: ECB musí odolať nutkaniu predčasne znížiť úrokové sadzby

Miláno 23. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí odolať akémukoľvek pokušeniu znížiť úrokové sadzby príliš skoro, pretože najťažšia časť boja proti vysokej inflácii môže byť ešte pred ňou. Uviedol to vo štvrtok prezident nemeckej Bundesbank a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel v prejave v Miláne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB minulý mesiac prerušila sériu 10 zvýšení úrokových sadzieb po sebe a naznačila stabilnú politiku. Vyvolala tak špekulácie, že prvé zníženie sadzieb by mohlo prísť už v apríli 2024.



"Čelíme najťažšej etape našej cesty," povedal Nagel v Miláne, pričom do značnej miery zopakoval svoje predchádzajúce komentáre, podľa ktorých je potrebné trpezlivo si počkať, kým sa naplno premietne do inflácie vplyv sprísňovania politiky ECB.



Prezidentka ECB Christine Lagardová už skôr uviedla, že sadzby by mohli zostať stabilné niekoľko štvrťrokov. Varovala pritom pred predčasnými oslavami, keďže tempo rastu spotrebiteľských cien, ktoré síce kleslo pod 3 %, by sa mohlo čoskoro opäť zvýšiť, najmä v dôsledku technických faktorov.



Dezinflácia by potom mohla opäť nabrať tempo neskôr v roku 2024 a ECB by mohla dosiahnuť inflačný cieľ na úrovni 2 % koncom roka 2025.



"Aj keď ceny energií zostanú tam, kde sú, očakávam, že miera inflácie opäť o niečo vzrastie," povedal Nagel. "Ešte niekoľko mesiacov bude cesta pred nami pravdepodobne hrboľatá s mnohými vzostupmi a pádmi," dodal.



Podľa zápisnice z októbrového zasadnutia ECB sa predstavitelia banky zhodli na tom, že udržanie úrokových sadzieb v reštriktívnom pásme počas dlhšieho obdobia bude pravdepodobne nevyhnutné. Zdôraznili, že je dôležité prejaviť trpezlivosť a vytrvalosť pri nasmerovaní inflácie k strednodobému cieľu banky. Domnievajú sa tiež, že konečná fáza návratu inflácie späť k cieľu banky mohla priniesť značné problémy. Poukázali pritom na určité riziko neúmyselného nedosiahnutia cieľa pri pokuse o kontrolu inflácie.



Predstavitelia ECB sa vyslovili aj za ponechanie priestoru pre potenciálne budúce zvýšenie úrokových sadzieb v prípade potreby, a to aj napriek očakávaniam investorov, ktorí sa prikláňajú k ich zníženiu v nasledujúcom roku.