Nagel: ECB musí odolať pokušeniu predčasného zníženia sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 23. februára (TASR) - Inflácia v eurozóne zostáva tvrdohlavo vysoká. Európska centrálna banka (ECB) by preto mala odolať akémukoľvek pokušeniu znížiť úrokové sadzby predčasne, pred kľúčovými ekonomickými údajmi za 2. štvrťrok 2024. Uviedol to v piatok Joachim Nagel, prezident nemeckej Bundesbank a člen Rady guvernérov ECB. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB necháva úrokové sadzby na rekordnom maxime od septembra minulého roka a odmieta diskusie o ich skorom znížení. Argumentuje, že rast miezd je stále príliš rýchly na to, aby začala uvoľňovať svoju reštriktívnu politiku.



K podobnému záveru postupne prichádzajú aj investori. Len pred niekoľkými týždňami pritom špekulovali o znížení sadzieb o 150 bázických bodov v roku 2024, ale teraz už hovoria len o 88 bázických bodoch s prvým možným pohybom v júni, čo je nezvyčajne veľká zmena v očakávaniach trhu.



"Aj keď to môže byť veľmi lákavé, je príliš skoro na znižovanie úrokových sadzieb," povedal Nagel. "Podrobnejší obraz o tom, ako sa vyvíjajú domáce cenové tlaky, dostaneme počas 2. štvrťroka. Potom môžeme uvažovať o znížení úrokových sadzieb," poznamenal.



ECB stále pripomína, že kľúčové údaje o vývoji miezd v roku 2024 budú zverejnené až v máji, takže júnové zasadnutie bude prvou príležitosťou, keď budú mať politici údaje o tom, či sa rýchly rast miezd spomaľuje.



ECB pripúšťa, že nižšie ceny energií podporujú zníženie inflačných očakávaní, takže nové projekcie, ktoré zverejní v marci, by mali vykresliť priaznivejší obraz.



Ale skoré zníženie úrokových sadzieb prináša riziko nesplnenia inflačného cieľa. V extrémnom prípade by mohlo prinútiť ECB, aby úrokové sadzby opäť zvýšila, čo by bola drahá chyba, argumentoval Nagel.



Inflácia v eurozóne je aktuálne pod hranicou 3 %, ale môže trvať ďalší rok, kým sa vráti k cieľu ECB na úrovni 2 %.



Nagela obzvlášť znepokojuje rast tzv. jadrovej inflácie, bez nestálych cien potravín a energií, ktorý odráža širšie cenové tlaky v ekonomike vrátane miezd a kľúčového sektora služieb.



"Miera inflácie, najmä jadrovej, zostane v nasledujúcich mesiacoch stále výrazne vyššia ako 2 %," upozornil Nagel.



Dodal, že obdobie rýchleho klesania inflácie sa už skončilo a sú možné aj problémy, čiastočne v dôsledku sezónnych štatistických vplyvov vrátane načasovania sviatkov, ako je Veľká noc, ktoré ovplyvňujú ceny produktov a služieb.