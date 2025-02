Nagel: ECB sa nemusí ponáhľať so znižovaním úrokových sadzieb

Londýn 13. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa nemusí ponáhľať so znižovaním úrokových sadzieb v čase, keď náklady na úvery klesajú smerom k úrovni, ktorá neobmedzuje ani nestimuluje ekonomiku, vyhlásil člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



"Čím viac sa blížime k neutrálnej sadzbe, tým vhodnejší je pozvoľný prístup," povedal v stredu (12. 2.) Nagel, ktorý je zároveň guvernérom nemeckej centrálnej banky (Bundesbank). Depozitná sadzba ECB sa v súčasnosti nachádza na úrovni 2,75 %, teda tesne nad hornou hranicou pásma 1,8 % až 2,5 %, ktoré ekonómovia Bundesbanky zadefinovali ako neutrálne. "V súčasnom neistom prostredí nie je dôvod konať unáhlene," uviedol Nagel v prejave na pôde London School of Economicsa.



ECB od júna 2024 znížila svoju depozitnú sadzbu o 125 bázických bodov. Veľká časť analytikov a investorov počíta s ďalším znížením v marci, zatiaľ čo výhľad do nasledujúceho obdobia pôsobí menej jednoznačne. Inflácia v eurozóne, ktorá v januári dosiahla 2,5 %, by mala podľa aktuálnych scenárov ECB v roku 2025 udržateľným spôsobom klesnúť na jej dvojpercentnú cieľovú hodnotu. Časť tvorcov menovej politiky však upozorňuje na riziká vyplývajúce z vyšších nákladov na energie a nových ciel, zatiaľ čo iní sa obávajú, že slabá ekonomika eurozóny by mohla infláciu stiahnuť pod optimálnu úroveň.



"Nie sme na úrovni nášho cieľa, ale som naozaj veľmi presvedčený, že sa k nemu dostaneme do polovice tohto roka," povedal Nagel a dodal, že "neexistuje vysoká pravdepodobnosť, že by inflácia bola nižšia ako stanovený cieľ".