Nagel: Eurozóna nad infláciou nevyhrala, ďalší pokles bude pomalší

Nikózia 3. decembra (TASR) - Inflácia v eurozóne sa bude zmierňovať aj v nasledujúcich mesiacoch, tempo jej spomaľovania však bude slabšie. Povedal to v nedeľu prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel pre cyperské noviny Kathimerini. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Miera inflácie v eurozóne sa v novembri spomalila na 2,4 % z októbrovej úrovne 2,9 %. Zmiernila sa tak tretí mesiac po sebe, pričom údaje prekvapili ekonómov, ktorí počítali so spomalením inflácie na 2,7 %. Najnovšie údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat tak opäť posilnili očakávania trhov, že Európska centrálna banka (ECB) začne so znižovaním úrokových sadzieb rýchlejšie, než ECB momentálne predpokladá.



"Zatiaľ sme v boji s infláciou nevyhrali," povedal Nagel s tým, že ďalšia fáza tohto boja bude ešte ťažšia. Poukázal napríklad na eskaláciu geopolitického napätia, ktorého výsledkom môže byť vyššia inflácia, takže v súčasnosti je podľa neho príliš skoro na deklarovanie víťazstva v tejto oblasti.



Čo sa týka vývoja úrokových sadzieb, Nagel sa k tomu vyjadrovať nechcel. "Neviem povedať, či úrokové sadzby už dosiahli svoj strop. Ich otázku riešime v rámci Rady guvernérov ECB na každom zasadnutí zvlášť, pričom vychádzame z najnovších ekonomických údajov," povedal šéf Bundesbanky s tým, že celkovo počíta s pokračovaním spomaľovania miery inflácie, avšak slabším tempom, pričom "na tejto ceste sa občas môžu objaviť hrbole".