Nagel: Inflácia v eurozóne neklesá požadovaným tempom

Frankfurt nad Mohanom 21. septembra (TASR) - Inflácia v eurozóne neklesá "požadovaným tempom", a preto je priskoro povedať, či Európska centrálna banka (ECB) bude musieť alebo nebude musieť ďalej zvyšovať úrokové sadzby. Vyhlásil to vo štvrtok člen rady guvernérov ECB a prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Šéf Bundesbank sa tak pripojil k ďalším predstaviteľom ECB, ktorí reagovali na špekulácie, že banka začne na budúci rok svoje úrokové sadzby znižovať.



ECB minulý týždeň zvýšila svoje kľúčové úroky o 25 bázických bodov, pritom sadzba z vkladov sa dostala na rekordnú úroveň 4 %. Banka zároveň naznačila, že to bolo pravdepodobne posledné zvýšenie v súčasnom cykle sprísňovania menovej politiky, keďže ekonomika eurozóny sa spomaľuje po tom, ako viac ako rok podnikala kroky na zabrzdenie inflácie.



"Dosiahli sme plató (v úrokových sadzbách)? To ešte nie je jasné," povedal Nagel na bankovej konferencii. "Miera inflácie v eurozóne sa neposúva smerom k cieľovým 2 % požadovaným tempom. A jadrová inflácia (bez cien energií a potravín) zostáva tvrdohlavo vysoká a očakáva sa, že bude klesať len postupne," dodal.



Rast inflácie v eurozóne sa v auguste mierne spomalil na 5,2 % z 5,3 % v júli. To je však stále viac než dvojnásobok cieľovej úrovne 2 %.



Aj jadrová inflácia v euroregióne v auguste klesla, ale len na 5,3 % z júlových 5,5 %.