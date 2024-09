Nagel: Inflácia v eurozóne nie je tam, kde by ju ECB chcela mať

Frankfurt nad Mohanom 18. septembra (TASR) - Inflácia v eurozóne stále nie je taká nízka, ako by si Európska centrálna banka (ECB) želala. Úrokové sadzby musia preto zostať dostatočne vysoké, aby vyriešili cenové tlaky. Vyhlásil to v stredu prezident Bundesbank a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB minulý týždeň znížila svoje kľúčové úrokové sadzby, druhýkrát v tomto roku. Trhy sa teraz snažia odhadnúť, kedy príde ďalší krok, pričom väčšina stávok sa sústredila na december, ale niektorí špekulujú o ďalšom znížení úrokov v októbri.



Nagel, podobne ako mnohí jeho kolegovia z ECB, nevylučuje zníženie sadzieb v decembri, upozornil však, že prekážky zostávajú.



"Inflácia momentálne nie je tam, kde by sme ju chceli mať," povedal v prejave vo Frankfurte nad Mohanom.



Miera inflácie v eurozóne v auguste klesla na 2,2 %. Tento mesiac sa môže znova znížiť a dostať sa tesne k cieľu ECB na úrovni 2 %. Ku koncu roka však pravdepodobne opäť vzrastie a rok 2024 by mohla uzavrieť na úrovni zhruba 2,5 %.



Kľúčovým problémom je, že rast miezd zostáva rýchly a mohol by vyvolať tlak na rast súkromnej spotreby, a tým aj cien.



"V Nemecku bolo pri nedávnych kolektívnych zmluvách dohodnuté vysoké zvýšenie miezd," povedal Nagel, ktorý aj pri nadchádzajúcich rokovaniach o nových dohodách očakáva relatívne vysoký rast platov.



Dodal, že nedostatok pracovnej sily v Nemecku pravdepodobne udrží tlak na rast miezd aj z dlhodobého hľadiska.



Zatiaľ čo Nagel odmietol povedať, či uprednostňuje iba štvrťročné znižovanie úrokových sadzieb ako niektorí iní konzervatívni predstavitelia ECB, argumentoval, že banka musí byť pripravená reagovať na základe vývoja situácie v eurozóne, aby porazila infláciu.



"V závislosti od prichádzajúcich údajov sa časové intervaly medzi potenciálnymi krokmi môžu líšiť," povedal. "Je to preto, že kurz menovej politiky musí zostať dostatočne prísny a dostatočne dlhú dobu, aby sa miera inflácie v strednodobom horizonte vrátila k dvojpercentnému cieľu," uviedol.