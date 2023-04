Nagel: Jadrová inflácia v eurozóne sa začne zmierňovať už pred letom

Washington/Berlín 14. apríla (TASR) - Jadrová inflácia v eurozóne sa v nasledujúcich mesiacoch začne zmierňovať. Napriek tomu "má Európska centrálna banka (ECB) ešte časť cesty pred sebou". Povedal to v súvislosti so sprísňovaním menovej politiky člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Očakávame, že jadrová inflácia vykáže prvé zmeny správnym smerom ešte pred letnými prázdninami," povedal Nagel, ktorý je zároveň prezidentom nemeckej centrálnej banky, na okraj jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky vo Washingtone. Poukázal na najnovšie povzbudivé údaje o inflácii v Spojených štátoch, ktoré podľa neho ukazujú, že zvyšovanie úrokových sadzieb má požadovaný efekt.



Upozornil však, že USA začali so zvyšovaním sadzieb skôr než eurozóna. Predpokladá preto, že proces sprísňovania menovej politiky zo strany ECB bude ešte pokračovať. S ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb sa pritom ráta aj v USA napriek tomu, že najnovšie údaje za marec poukázali na spomalenie inflácie na takmer dvojročné minimum.



Nagel dodal, že nemieni naznačovať, ako by sa situácia na nasledujúcom zasadnutí ECB v máji mala vyvíjať, "isté však je, že centrálna banka musí pokračovať v menovej politike, ktorá čo najskôr obnoví cenovú stabilitu". ECB za ostatný rok zvýšila úrokové sadzby najrýchlejším tempom v histórii, avšak nedávne turbulencie na trhoch v dôsledku krachu bánk v USA vyvolali neistotu, či v doterajšom tempe sprísňovania menovej politiky bude pokračovať.



Predstavitelia ECB však poukazujú na jadrovú infláciu, ktorá na rozdiel od celkovej nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Zatiaľ čo celková inflácia v eurozóne zaznamenala v marci najvýraznejšie spomalenie v histórii (dosiahla 6,9 % oproti februárovej úrovni 8,5 %), jadrová inflácia zrýchlila z 5,6 % na 5,7 %, čo predstavuje historické maximum.