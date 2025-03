Nagel: Je dôležité udržať solídne verejné financie aj v eurozóne

Berlín 10. marca (TASR) - Je veľmi dôležité udržať verejné financie v eurozóne aj v Nemecku "solídne". Vyhlásil to v pondelok člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) a prezident Deutsche Bundesbank Joachim Nagel vo svojom prejave v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a portálu businesstimes.



Väčšie rozpočtové výdavky v Nemecku sú opodstatnené vzhľadom na mimoriadne okolnosti, ako aj na podporu ekonomiky, keďže jej rast zaostáva za zvyškom Európskej únie (EÚ). Ale je potrebný tiež celý rad ďalších opatrení, uviedol Nagel.



Strany, od ktorých sa očakáva, že zostavia budúcu nemeckú vládu, minulý týždeň predstavili plány na uvoľnenie pravidiel štátnych pôžičiek na výdavky na obranu a vytvorenie fondu infraštruktúry vo výške 500 miliárd eur. To je historický posun od doterajšej prísnej finančnej politiky nemeckých vlád.



Nagel bez to, aby priamo schválil tieto návrhy, povedal, že sú opodstatnené odvážne kroky vrátane výdavkov na obranu, pričom ústavne zakotvená tzv. dlhová brzda, ktorá obmedzuje vládne pôžičky, potrebuje reformu. "Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia," skonštatoval Nagel v prejave.



Upozornil však, že samotné výdavky problémy nevyriešia a vláda musí prijať opatrenia na zvýšenie pracovnej sily, reštrukturalizáciu energetického sektora, zníženie byrokracie a zníženie daňového zaťaženia podnikov v najväčšej európskej ekonomike.



"Väčší priestor na požičiavanie sám osebe nenapraví slabý hospodársky rast Nemecka," poznamenal s tým, že jeho príčiny sú zložité a hlboko zakorenené. Vyžadujú si preto súbor opatrení vrátane takých, pri ktorých financovanie nie je hlavným problémom.



Potenciálny rast nemeckej ekonomiky sa aktuálne odhaduje len na 0,4 %. To je o 1 percentuálny bod menej ako vo všetkých ostatných krajinách EÚ dohromady.



Nagel upozornil, že Nemecku dochádzajú pracovníci, a preto by malo mať viac stimulov na zvýšenie práce na čiastočný úväzok, najmä v prípade žien, a na podporu migrácie orientovanej na trh práce. Znížiť by sa malo aj daňové zaťaženie právnických osôb. Musí sa tiež zjednodušiť regulácia, aby sa odbremenili firmy a podporili sa začínajúce podniky, tzv. startupy.



Nagel zároveň odporučil vytvorenie integrovanejších a konkurencieschopnejších európskych energetických trhov. "Väčšie využitie potenciálu spoločného vnútorného trhu je kľúčové pre posilnenie konkurencieschopnosti Európy," vyhlásil a dodal, že európska integrácia znamená vstúpiť na novú pôdu, čo môže byť niekedy ťažké, ale "stojí to za to".