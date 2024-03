Nagel: Je pravdepodobné, že ECB pred letnou prestávkou zníži sadzby

Frankfurt nad Mohanom 22. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude možno môcť znížiť úrokové sadzby pred letnou prestávkou, keďže inflácia v eurozóne je na ceste späť k jej cieľu na úrovni 2 %. Uviedol to v piatok prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nagel sa tak pridal k čoraz dlhšiemu zoznamu predstaviteľov banky, ktorí podporujú zníženie úrokov na júnovom zasadaní. To naznačuje, že ECB by mohla byť druhou veľkou centrálnou bankou, po švajčiarskej, ktorá začne znižovať úroky po ich rekordnom zvýšení na skrotenie inflácie.



"Pravdepodobnosť, že uvidíme prvé zníženie sadzieb pred letnou prestávkou, sa zvyšuje," povedal Nagel pre web MNI. Dodal, že zmena úrokov v júni je oveľa pravdepodobnejšia ako v apríli.



Trhy predpovedajú aspoň tri, možno štyri pohyby úrokových sadzieb o 25 bázických bodov, pričom prvé zníženie príde podľa nich v júni alebo júli.



Prvá redukcia úrokov však neznamená, že budú automaticky nasledovať ďalšie, pretože pri uvoľňovaní menovej politiky neplatí žiadny automatický mechanizmus. ECB opakovane uviedla, že rozhodnutia bude prijímať na základe vývoja situácie, teda keď prídu nové údaje, pripomenul Nagel.



"Musíme byť ostražití, musíme byť opatrní," vyhlásil.



Jedným z dôvodov opatrnosti je silný rast miezd, čo zvyšuje riziko, že rast príjmov domácností by mohol udržať ceny pod tlakom.



"V 1. štvrťroku máme stále výrazný rast miezd, Stále pozorujeme pomerne vysoké mzdové požiadavky odborov," povedal Nagel o situácii v Nemecku.



Zamestnanci prišli v uplynulých dvoch rokoch o veľkú časť svojich reálnych príjmov v dôsledku rýchleho rastu inflácie, takže aj podľa ECB majú nárok na to, aby to dohnali.



Rizikom však je, že po dokončení tohto procesu dobiehania sa požiadavky nezmiernia a inflácia sa udrží vysoká, najmä preto, že nezamestnanosť je rekordne nízka a odbory majú silnú vyjednávaciu pozíciu.



Táto neistota je dôvodom, prečo by ECB mala ešte niekoľko mesiacov počkať, kým zníži sadzby, a prečo by nemala prijať dlhodobý záväzok v súvislosti so znižovaním úrokových sadzieb, dodal Nagel.