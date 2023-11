Nagel: Na dlhové pravidlá v EÚ by mala dohliadať nezávislá inštitúcia

Berlín 8. novembra (TASR) - V diskusii o reforme dlhových pravidiel v Európskej únii (EÚ) navrhuje guvernér nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel presunúť monitorovanie verejných financií členských štátov na nezávislú inštitúciu. Dodržiavanie pravidiel by sa vďaka odpolitizovaniu monitorovacieho procesu mohlo zlepšiť, povedal v stredu Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Súčasné pravidlá Paktu stability a rastu EÚ sú v dôsledku kríz vyvolaných pandémiou nového koronavírusu a následne ruskou inváziou na Ukrajinu do roku 2024 pozastavené. Pravidlá stanovujú, že dlh členských krajín EÚ by sa mal obmedziť na 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a rozpočtový deficit by mal zotrvať pod hranicou 3 % HDP.



Európska komisia (EK) na jar navrhla, aby vysoko zadlžené krajiny dostali väčšiu flexibilitu pri znižovaní svojich dlhov a deficitov. Namiesto štandardizovaných kritérií sa chce zamerať na individuálne spôsoby, ako by dotknuté štáty mohli dlhodobo znižovať svoje dlhy a rozpočtové schodky. Návrh Komisie ponúka veľký priestor na interpretáciu a hrozí, že sa ešte viac oslabí záväznosť fiškálnych pravidiel, kritizoval Nagel. To, čo je potrebné, sú "konkrétne, nediskutovateľné minimálne normy", zdôraznil šéf Bundesbanky.