Nagel: Napätie v obchode môže Nemecko tento rok vohnať do recesie

Frankfurt nad Mohanom 13. marca (TASR) - Eskalácia obchodného napätia medzi USA a Európou môže mať vážne ekonomické dôsledky a Nemecko môže tento rok opäť skĺznuť do recesie. Uviedol to Joachim Nagel, prezident nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) v rozhovore pre BBC, ktorý prevzala TASR.



Nagel pre BBC povedal tiež, že hoci bola odvetná reakcia Európskej únie (EÚ) na americké clá oprávnená, obchodná vojna v konečnom dôsledku poškodí všetky zúčastnené strany.



Nemecká ekonomika v predchádzajúcich dvoch rokoch klesla a v dôsledku ciel môže krajine hroziť recesia aj tento rok, vyhlásil Nagel.



Bez ciel by nemecká ekonomika mohla mierne vzrásť, približne o 0,2 %, dodal.



Clá sú kľúčovou súčasťou ekonomickej stratégie amerického prezidenta Donalda Trunmpa, ktorý dúfa, že podporia výrobu v USA a ochránia pracovné miesta. Ale kritici upozorňujú, že v krátkodobom horizonte zvýšia ceny pre spotrebiteľov v USA.



EÚ v reakcii na Trumpove clá na oceľ a hliník zaviedla dovozné tarify na celý rad amerických produktov, ktoré majú vstúpiť do platnosti 1. apríla.



Nagel označil Trumpovu colnú politiku za "ekonomiku minulosti" a dodal, že "rozhodne to nie je dobrý nápad". EÚ však nemá na výber a musí reagovať, pretože "ak niečo funguje proti vám, nemôžete akceptovať takúto politiku," povedal.



Napriek tomu vyjadril nádej, že ekonomické tlaky, najmä na USA, by nakoniec mohli viesť k inému výsledku. Ak si USA uvedomia, že cena, ktorú je za clá potrebné zaplatiť, bude "najvyššia na strane Američanov", poskytne to všetkým stranám príležitosť, aby dospeli k inému riešeniu, poznamenal.



Nemecký export bol v predchádzajúcich desaťročiach jedným z hlavných motorov ekonomiky. Autá ako BMW, Mercedes, Volkswagen a Audi sú v USA populárne.



Nagel odmietol tvrdenia, že Nemecko je teraz "chorým mužom Európy", pričom poukázal na jeho "silný ekonomický základ a silné malé a stredné podniky".



Napriek tomu, že hospodárstvo orientované na export čelí problém v situácii, keď clá stúpajú a existuje toľko neistôt a toľko neznámych, Nemecko by mohlo tieto problémy prekonať "v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov".



Pokiaľ ide o bezprecedentné zmeny v prísnej nemeckej fiškálnej politike, ktoré umožnia krajine požičať si viac na obranu a infraštruktúru, Nagel skonštatoval, že ide o "mimoriadne opatrenie v mimoriadnej dobe".



Dodal, že táto zmena politiky poskytne Nemecku určitý finančný priestor na zotavenie sa v najbližších rokoch a vyšle tiež "signál o stabilite trhu".