Nagel: Než bude mať ECB viac dát, musí pokračovať v súčasnom kurze

Sau Paulo 29. februára (TASR) - Inflácia v eurozóne smeruje k inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %, ECB však potrebuje viac dôkazov, že vývoj cien je plne pod kontrolou. Uviedol to prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Zatiaľ nám stále chýbajú dôveryhodnejšie údaje o vývoji miezd a utvrdenie, že s týmito údajmi dostaneme mieru inflácie v budúcom roku späť na 2 %," povedal Nagel v rozhovore pre agentúru Reuters na okraj schôdzky ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G7 v Sao Paulo. Ako dodal, jedným z dôležitých údajov budú makroekonomické projekcie ECB. Tie budú zverejnené vo štvrtok 7. marca a očakáva sa, že inflačné prognózy budú upravené smerom nadol.



"S našim nastavením menovej politiky sme toho doteraz veľa dosiahli," povedal Nagel. "Nemôžeme v záverečnej etape cesty urobiť nejakú chybu," dodal s tým, že by bolo "fatálne," ak by ECB znížila úrokové sadzby príliš skoro. Znamenalo by to zrýchlenie inflácie, poškodilo by to dôveryhodnosť banky a spôsobilo výkyvy na finančných trhoch.



Investori teraz očakávajú, že ECB zníži tento rok úrokové sadzby o 80, maximálne 90 bázických bodov, pričom s prvou redukciou by mala prísť v júni. Ešte pred pár týždňami počítali s redukciou úrokových sadzieb o 150 bázických bodov.