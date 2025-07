Nagel: Vplyv amerických ciel v Nemecku bude kompenzovaný stimulmi

Frankfurt nad Mohanom 7. júla (TASR) - Najväčší vplyv amerických ciel na nemeckú ekonomiku sa očakáva v rokoch 2025 a 2026. Ale po roku 2026 by mal byť ich účinok kompenzovaný „pozitívnymi rastovými impulzmi z nemeckej fiškálnej politiky“. Vyhlásil to v pondelok prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa Nagela súčasné odhady naznačujú zvýšenie hospodárskeho rastu Nemecka o 0,75 percentuálneho bodu do roku 2027 v dôsledku uvoľnenia tzv. dlhovej brzdy.



Nagel však zároveň varoval, že prípadná eskalácia obchodného konfliktu s USA by mohla do roku 2027 znížiť výkon nemeckej ekonomiky o 1,5 percentuálneho bodu. Tento scenár zahŕňa zavedenie ciel, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil v apríli a následné odvetné opatrenia Európskej únie, ako aj silné reakcie finančných trhov a vysokú neistotu týkajúcu sa hospodárskej politiky USA.



Nagel uviedol tiež, že nemecká ekonomika čelí v krátkodobom horizonte „významným protivetrom“, ale „existujú dôvody na opatrný optimizmus pri pohľade do budúcnosti“.



Nová nemecká vláda kancelára Friedricha Merza pripravila balík stimulov na podporu ekonomiky. Okrem daňových úľav plánuje vo veľkom investovať do obrany a modernizácie infraštruktúry, aby podporila oživenie najväčšieho európskeho hospodárstva, ktoré v predchádzajúcich dvoch rokoch kleslo.