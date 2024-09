Nagel: Pri prevzatí Commerzbank je kľúčová stabilita bankového systému

Frankfurt nad Mohanom 13. septembra (TASR) - V otázke možného prevzatia nemeckej banky Commerzbank talianskym konkurentom UniCredit je potrebné zamerať sa na stabilitu bankového systému. Vyhlásil to v piatok guvernér nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pri fúzii bánk je dôležité, aby sa obchodné modely navzájom dopĺňali a aby vznikla banka, ktorá bude konkurencieschopná, povedal Nagel v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. Táto otázka bude aj v centre pozornosti regulačných orgánov, dodal



Najväčšia talianska banka UniCredit v stredu (11. 9.) prekvapujúco investovala do nemeckej spoločnosti a získala v nej deväťpercentný podiel. Približne polovicu akcií kúpila od nemeckej vlády, ktorá ma v nej teraz podiel 12 %. Generálny riaditeľ Unicredit Andrea Orcel vyjadril záujem o prevzatie celej spoločnosti. Zlúčením by vznikol bankový gigant s trhovou hodnotou takmer 74 miliárd eur, ktorému by patrilo v Európe druhé miesto po britskej HSBC.