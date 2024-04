Nagel: Zníženie úrokov ECB bude závisieť od nových údajov a prognóz

Berlín 23. apríla (TASR) - Prísna menová politika Európskej centrálnej banky (ECB) "prináša ovocie" a zatiaľ sa jej úspešne darí obmedzovať infláciu. No rozhodnutie o znížení jej úrokových sadzieb bude závisieť aj od toho, či nové prognózy a čerstvé údaje potvrdia, že rast spotrebiteľských cien smeruje k cieľu banky na úrovni 2 %. Uviedol to v utorok člen Rady guvernérov ECB a prezident nemeckej Bundesbanky Joachim Nagel v prejave v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



ECB si dokáže predstaviť zníženie nákladov na pôžičky v júni, ak nové prognózy a čerstvé údaje z eurozóny potvrdia, že rast spotrebiteľských cien smeruje späť k jej cieľu.



"Pred znížením úrokových sadzieb sa musíme na základe údajov presvedčiť, že inflácia skutočne dosiahne náš cieľ včas a natrvalo," povedal. "To bude závisieť vo veľkej miere od vývoja miezd, produktivity a ziskových marží. Ak sa v júnovej prognóze potvrdí priaznivý výhľad inflácie z marca a prichádzajúce dáta túto prognózu podporia, môžeme uvažovať o znížení úrokových sadzieb," dodal.



Nagel pripomenul, že výhľad inflácie zostáva neistý. "Napríklad rast miezd by mohol klesať pomalšie alebo produktivita by sa mohla zotaviť menej výrazne, ako sa predpokladá v marcovej prognóze," varoval.



Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že ECB začne znižovať úrokové sadzby na svojom ďalšom zasadnutí v júni. Ale nie je jasné, aké kroky podnikne potom.



Viacerí predstavitelia banky nedávno uviedli, že náklady na pôžičky budú v priebehu roka pravdepodobne ďalej klesať, no miera ich uvoľnenia môže závisieť od domácich cenových tlakov a vonkajších faktorov vrátane konfliktu na Blízkom východe.