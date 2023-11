Nagel: Zvyšovanie sadzieb ECB sa ešte nemuselo skončiť

Nikózia 28. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude možno musieť znova zvýšiť úrokové sadzby, ak sa inflačný výhľad zhorší. Banka by sa nemala ponáhľať s uvoľňovaním menovej politiky, aby k nemu nedošlo príliš rýchlo po najprudšom zvýšení sadzieb v jej histórii. Uviedol to guvernér nemeckej Bundesbank Joachim Nagel, člen Rady guvernérov ECB v prejave na Cypre. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB signalizovala stabilné úrokové sadzby na niekoľko štvrťrokov dopredu. Investori teraz špekulujú o znížení úrokov v prvej polovici nasledujúceho roka 2024. To prinútilo konzervatívnych členov ECB ako Nagel, aby tieto špekulácie zastavili, aj keď je inflačný výhľad "povzbudivý".



"To nemusí nutne znamenať, že cyklus zvyšovania úrokových sadzieb sa teraz skončil," povedal Nagel, vplyvný hlas v Rade guvernérov ECB. "Samozrejme, môže sa stať, že ak sa inflačný výhľad zhorší, možno budeme musieť opäť zvýšiť úrokové sadzby."



Pozitívne prekvapenie, keď by sa rast spotrebiteľských cien v eurozóne vrátil k cieľu ECB na úrovni 2 % rýchlejšie, ako sa predpokladá, je "veľmi málo pravdepodobné", takže je predčasné čo i len špekulovať o znížení sadzieb, povedal Nagel.



Trhy predpovedajú v budúcom roku zníženie úrokových sadzieb ECB o približne 95 bázických bodov, pričom prvý krok očakávajú už v apríli, čo mnohí politici spochybnili.



Pri svojich odhadoch sa trhy opierajú o slabý výkon ekonomiky menového bloku, ktorá je už pravdepodobne v plytkej recesii, keďže sektor služieb a trh práce, kľúčové prvky minulého hospodárskeho rastu, začali slabnúť.



Nagel však predpovedá, že rast ekonomiky sa v budúcom roku obnoví. Poukázal tiež na stále silný rast miezd a poznamenal, že dezinflačný efekt poklesu cien energií sa rozplynul.



Namiesto uvoľnenia menovej politiky Nagel navrhol ďalšie sprísnenie prostredníctvom "výrazne" menšej súvahy. Uvoľnenie politiky by podľa neho malo prísť až vtedy, keď inflácia bude naisto smerovať späť k cieľu banky na úrovni 2 %. No aj vtedy by bolo lepšie urobiť prípadnú chybu radšej príliš neskoro ako príliš skoro, vyhlásil.



"Radšej by som sa pomýlil na strane opatrnosti a zabezpečil včasný návrat k cenovej stabilite," dodal.