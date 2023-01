Nagela by neprekvapilo, keby ECB zvýšila sadzby aj po marci

Frankfurt nad Mohanom 25. januára (TASR) - Guvernéra nemeckej centrálnej banky Bundesbank a člena Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Joachima Nagela by neprekvapilo, keby úrokové sadzby ECB po dvoch očakávaných zvýšeniach vo februári a marci museli opäť vzrásť. Uviedol to v stredu v rozhovore pre časopis Spiegel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Oznámili sme, že vo februári a v marci opäť prudko zvýšime úrokové sadzby," povedal Nagel pre Spiegel.



"Potom sa pozrieme na to, kde bude na jar miera inflácie a ako vyzerá prognóza našich odborníkov. Nečudoval by som sa však, ak by sme aj po týchto dvoch avizovaných krokoch museli pokračovať vo zvyšovaní sadzieb," dodal.



ECB od júla 2022 zvýšila sadzby o 2,5 percentuálneho bodu a naznačila, že vo februári a možno aj v marci je možný ich nárast o 50 bázických bodov. Banka sa tak snaží dostať infláciu v eurozóne do roku 2025 späť na svoju cieľovú úroveň 2 % z 9,2 % v decembri 2022.



Ďalší člen ECB, šéf francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau, minulý týždeň na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose predpovedal, že miera inflácie v eurozóne by mohla dosiahnuť vrchol v prvej polovici roka 2023. A koncom roka 2024 alebo začiatkom roka 2025 by mohla klesnúť k 2-percentnému cieľu ECB.



Villeroy bol tiež relatívne optimistický, pokiaľ ide o hospodársky rast a tvrdil, že recesii v eurozóne, ktorá je súčasťou základnej prognózy ECB, sa možno podarí vyhnúť vzhľadom na nedávne ukazovatele. Tie totiž odhalili, že ekonomická aktivita v Európe je odolnejšia, ako sa očakávalo.