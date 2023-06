M.Nagy: Inflácia v Maďarsku do konca roka klesne na jednociferné číslo

Budapešť 6. júna (TASR) - Miera inflácie v Maďarsku sa do konca roka 2023 spomalí a klesne z aprílových 24 % na jednociferné číslo. To centrálnej banke umožní výrazne znížiť úrokové sadzby do budúcej jari. Vyhlásil to v utorok minister pre hospodársky rozvoj Márton Nagy v rozhovore pre webovú stránku vg.hu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nagy uviedol, že stropy na úrokové sadzby z hypoték pre domácnosti a úvery pre malé podniky sa možno postupne zrušia, keď referenčná sadzba centrálnej banky klesne na jednociferné číslo. Poznamenal tiež, že rozpočet na rok 2024 bude napätý v dôsledku zvýšenia nákladov na obsluhu dlhu.



"Dosiahnutie jednocifernej miery inflácie do konca roka by mohlo znamenať, že aj úrokové sadzby centrálnej banky by mohli byť do jari 2024 jednociferné," povedal Nagy.



"Skutočne náročnou úlohou bude zredukovať infláciu pod 5 %, pretože nebude ľahké znížiť inflačné očakávania a sú tu aj ďalšie faktory, ktoré túto prácu sťažia."



Maďarsko, ktoré má najvyššiu mieru inflácie v rámci Európskej únie (EÚ), zverejní údaje o májovej inflácii vo štvrtok 8. júna.



Minulý mesiac Maďarská národná banka (MNB) znížila svoju kľúčovú jednodňovú depozitnú sadzbu o 100 bázických bodov na 17 %. Naznačila ďalšie možné "postupné" znižovanie, keďže inflácia sa spomaľuje, čím by sa v Európe začal prvý cyklus uvoľňovania menovej politiky.



MNB už v minulosti čelila tlaku vlády premiéra Viktora Orbána, aby stlačila náklady na úvery, keďže to má nepriaznivý vplyv na ekonomiku, ktorá tento rok stagnuje.



Minulý mesiac analytici v prieskume agentúry Reuters odhadli, že centrálna banka bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v znižovaní kľúčového úroku o 100 bázických bodov, čím do jesene zosúladí svoju jednodňovú depozitnú sadzbu, aktuálne na úrovni 17 %, so základnou sadzbou na úrovni 13 %. Centrálna banka zverejní čerstvé prognózy inflácie 20. júna.