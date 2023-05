Naháňanie sa za úhradami stojí slovenské podniky 2,5 mld. eur ročne

Bratislava 27. mája (TASR) - Na Slovensku strávia podniky zabezpečovaním úhrad oneskorených faktúr v priemere 77 dní, čo zodpovedá asi 30 % ročného pracovného času. Podľa najnovšieho prieskumu platobného správania podnikov European Payment Report 2023 na to každý slovenský podnik minie v priemere 4786 eur ročne, pričom štyri z desiatich spoločností to oberá o viac ako desať hodín týždenne. Celkovo tak interná snaha o znižovanie omeškania a zabezpečovanie platieb stojí ročne slovenské hospodárstvo až 2,5 miliardy eur, informovala spoločnosť Intrum, ktorá pôsobí v oblasti kredit manažmentu.



"Oneskorené platby trápili podniky vždy. Pre predstavu, naša spoločnosť existuje už 100 rokov. Avšak to, čo bolo kedysi nepríjemnosťou, sa aktuálne stáva najvyššou prioritou manažmentu spoločností. Vyžiadali si to udalosti posledných rokov. Najnovšie vysoká inflácia, rastúce náklady a náročný trh donútili vrcholových manažérov sa ešte intenzívnejšie venovať zefektívneniu vlastného riadenia pohľadávok," informoval výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia Martin Musil.



Z prieskumu vyplynulo, že čas, ktorý spoločnosti trávia riešením problémov s omeškanými úhradami, im značne komplikuje prácu. Z celoeurópskeho pohľadu trávia podniky zabezpečovaním rýchlejších úhrad v priemere 74 dní. To predstavuje pre európske hospodárstvo náklady vo výške až 275 miliárd eur, čo je približne desaťkrát viac ako celý hrubý domáci produkt Slovenska.



Vymáhanie o najviac času oberá podniky zo sektorov a sieťových odvetví (15 hodín týždenne), cestovného ruchu (12,3 hodiny) a banky a finančný sektor (12,1 hodiny). Menšie firmy trávia zabezpečovaním platieb až 11,8 hodiny týždenne v porovnaní s 8,4 hodiny u veľkých podnikov.



Prieskum tiež odhalil, že sa čoraz častejšie vynárajú požiadavky na zmenu kľúčových prvkov zmluvy so spätnou platnosťou, odloženie platby alebo poskytnutie dodatočnej zľavy z ceny, tvrdí to 42 % slovenských firiem. Viac ako polovica respondentov (52 %) zároveň uviedla, že podnikajú kroky, aby lepšie a včas platili svojim dodávateľom. Súčasne medziročne poklesol podiel tých, ktorí svojim dodávateľom platia neskôr, ako by kedy akceptovali od vlastných zákazníkov, a to z 38 % na 35 %.



"Podniky pripúšťajú, že zdroje, ktoré v súčasnosti vynakladajú na riešenie oneskorených platieb, by mohli presunúť na podporu vlastného rastu, ale z krátkodobého hľadiska to jednoducho nie je možné. Urýchlenie úhrad dodávateľom by pomohlo zmeniť situáciu a uvoľniť priestor pre priorizovanie investícií do rastu. Súčasne by ich to v čase, keď sa celková hospodárska situácia zlepší, postavilo do pozitívnejšej konkurenčnej pozície a mali by šancu na rýchlejšie zotavenie," dodal Musil.



Intrum vydáva European Payment Report na ročnej báze už od roku 1998, pričom výsledky za Slovensko so zameraním na platobné riziká na národnej úrovni boli publikované už deviatykrát. Report vychádza z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v 29 európskych krajinách, v rámci ktorých sa prieskumu zúčastnilo celkovo 10.556 európskych spoločností z 15 priemyselných odvetví. Slovensko svojimi odpoveďami reprezentovalo 240 spoločností.