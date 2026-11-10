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Nahlesová: AI môže v Nemecku spôsobiť zánik 800.000 pracovných miest
Ako pomerne odolné voči umelej inteligencii sa podľa nej prejavujú napríklad kvalifikované remeselné profesie.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 10. novembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) zmení nemecký trh práce. Na jednej strane pracovné miesta zaniknú, no zároveň vznikne približne rovnaký počet nových pozícií, vyhlásila riaditeľka Spolkového úradu práce (BA) Andrea Nahlesová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Predpokladáme, že v nasledujúcich 15 rokoch v Nemecku v dôsledku umelej inteligencie zanikne približne 800.000 pracovných miest, no zároveň vznikne podobný počet nových,“ uviedla Nahlesová pre utorkové vydanie denníka Handelsblatt. „Niektoré odvetvia zasiahnu straty pracovných miest výraznejšie - ide napríklad o poskytovateľov podnikových služieb či analytické pozície v poisťovniach a bankách. Napriek tomu by som v Nemecku uvítala vyššie investície do umelej inteligencie - avšak len vtedy, ak povedú k zvýšeniu produktivity, a nie preto, že je to práve v móde,“ dodala.
Ako pomerne odolné voči umelej inteligencii sa podľa nej prejavujú napríklad kvalifikované remeselné profesie. Aj pre nekvalifikovaných či menej kvalifikovaných pracovníkov však stále existujú príležitosti, „pretože v niektorých prípadoch sa jednoducho neoplatí nahradiť ich umelou inteligenciou,“ uzavrela Nahlesová.
„Predpokladáme, že v nasledujúcich 15 rokoch v Nemecku v dôsledku umelej inteligencie zanikne približne 800.000 pracovných miest, no zároveň vznikne podobný počet nových,“ uviedla Nahlesová pre utorkové vydanie denníka Handelsblatt. „Niektoré odvetvia zasiahnu straty pracovných miest výraznejšie - ide napríklad o poskytovateľov podnikových služieb či analytické pozície v poisťovniach a bankách. Napriek tomu by som v Nemecku uvítala vyššie investície do umelej inteligencie - avšak len vtedy, ak povedú k zvýšeniu produktivity, a nie preto, že je to práve v móde,“ dodala.
Ako pomerne odolné voči umelej inteligencii sa podľa nej prejavujú napríklad kvalifikované remeselné profesie. Aj pre nekvalifikovaných či menej kvalifikovaných pracovníkov však stále existujú príležitosti, „pretože v niektorých prípadoch sa jednoducho neoplatí nahradiť ich umelou inteligenciou,“ uzavrela Nahlesová.