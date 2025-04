Nahliadnite do úžasného života včiel

Predchádzajúce expedície získali vynikajúce ohlasy

Bratislava 16. apríla (OTS) - Vedeli ste, že vďaka včelám a iným druhom hmyzu si môžete kúpiť rôzne potraviny v obchode? Bez nich by sa z jedálničkov vytratilo ovocie, zelenina, orechy a mnohé ďalšie plodiny. Práve včely sú zodpovedné za prevažnú väčšinu opelenia rastlín, ktoré tvoria základ našej stravy. Okrem produkcie medu zohrávajú aj zásadnú rolu pri zachovávaní biodiverzity a rovnováhy v prírode. O týchto nenahraditeľných opeľovačoch sa dozvedia zaujímavé informácie žiaci základných škôl, ktorí sa zapoja do súťaže Expedícia Medíkovo. Prihlasovať sa dá do 30. apríla.Foto: LIDLHoci sú včely pre mnohých obyčajným hmyzom, pre životy nás všetkých aj zdravie prírody sú nesmierne dôležité. Lidl si to uvedomuje a preto sa rozhodol túto tému priblížiť aj deťom v základných školách a v roku 2023 spustil v spolupráci s OZ Včelí kRaj projekt Expedícia Medíkovo.hovorí Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia CSR Lidl Slovenská republika.Foto: LIDLDo tretieho ročníka súťaže sa môžu prihlasovať triedy základných škôl prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na stránke Poďte s nami na výlet do Medíkova aj v roku 2025! | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku . Následne Lidl vyžrebuje, pre ktoré pripraví spolu s OZ Včelí kRaj nezabudnuteľný koncoročný výlet aj s darčekom. Počas dňa stráveného v nádhernom školiacom centre v Liešnici – Kokava nad Rymavicou sa dozvedia všetko o mede, včelej kráľovnej a ďalších sladkých tajomstvách, ktoré ukrýva včelie kráľovstvo.povedal Dávid Turčáni, včelár a zakladateľ projektu Včelí kRaj.„Výlety s edukačným cieľom majú vo vzdelávaní detí veľkú hodnotu. Nenásilnou formou prostredníctvom zážitkov budujú u detí rozhľad, upevňujú priateľské vzťahy, rozvíjajú emócie. Sú nenahraditeľnou súčasťou rozvoja detskej osobnosti. Veľká vďaka za príležitosť, deti si budú Včelí kRaj a zážitky v ňom nadobudnuté dlho pamätať.“„Ďakujeme za krásny výlet plný nových poznatkov a zážitkov. V Liešnici sme si výlet užili do sýtosti. Zahrali sme sa na včelárov, opiekli špekáčiky (niektoré deti 1x v živote opekali), ochutnali sme výborný levanduľovo-medový koláč a vyrobili si sviečky. Výlet bol pre deti veľkým zážitkom.“„Ďakujem veľmi pekne za krásny výlet. Vo včelom kRaji bolo nádherne. Už veľa ráz sa mi v živote potvrdilo heslo, že je lepšie raz zažiť ako 100-krát počuť a platilo to aj dnes. Snáď sa už medzi týmito "mojimi" štvrtákmi nachádza budúci včelár, ktorý sa v budúcnosti s láskou bude starať o svoje vlastné včielky. :) Ešte raz ĎAKUJEME celej spoločnosti Lidl za krásny výlet a darčeky, taktiež prepravnej spoločnosti a aj domácim zo Včelieho kRaj a všetkým ostatným, ktorý sa na tejto súťaži podieľali. Ďakujeme!“Foto: LIDLDiskont sa téme zachovania biodiverzity a podpore včelárstva venuje už od roku 2022. Okrem edukácie detí a mládeže prostredníctvom projektu Expedícia Medíkovo umiestnil k logistickým centrám v Seredi, Nemšovej a v Prešove včelnice a opakovane sa tešil z úspešného medobrania. Okrem včiel medonosných diskont podporuje aj samotárske včely a užitočný hmyz, pre ktorý postavil hmyzie domčeky pred takmer štyrmi desiatkami svojich predajní. Súčasťou hmyzích domčekov je aj informačná tabuľa, ktorá na túto dôležitú tému upozorňuje.