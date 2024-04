Náhrada za používanie vlastného auta na služobné účely sa opäť zvýši

Bratislava 22. apríla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vydalo nové opatrenie, ktorým od 1. mája zvyšuje sumu základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Upozornila na to v pondelok advokátska kancelária Ružička and Partners.



"V zmysle zákona o cestovných náhradách, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije vlastné cestné motorové vozidlo, patrí mu základná náhrada za každý jeden kilometer jazdy, ako aj náhrada za spotrebované pohonné látky," uviedla advokátska kancelária.



Suma základnej náhrady za každý jeden kilometer bude pre jednostopové vozidlá a trojkolky vo výške 0,075 eura. V prípade osobných cestných motorových vozidiel to bude 0,265 eura. Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %. Sumu pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.



Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa ich cien prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii tohto vozidla.



"Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Toto však neplatí, ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa," uzavrela advokátska kancelária.