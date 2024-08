Nahradenie dodávok medi z Číny je nereálne, varuje Wood Mackenzie

Londýn 24. augusta (TASR) - Nahradenie Číny v dodávateľskom reťazci medi je nereálne, varuje poradenská spoločnosť Wood Mackenzie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Západné krajiny sa snažia o diverzifikáciu, aby sa zbavili závislosti od Číny, ktorá dominuje v oblasti dodávok medi. Okrem zvýšenia nákladov by to mohlo oddialiť prechod k zelenej energetike, varuje Wood Mackenzie, pričom úplné nahradenie Číny považuje za nereálne.



Čína je svetovým lídrom v kľúčových segmentoch dodávateľského reťazca medi, ktorá je kriticky dôležitá pre nové rozvíjajúce sa technológie, ako sú obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie či elektromobily.



USA, Kanada, Austrália a európske krajiny sa snažia znížiť svoju závislosť od Číny v oblasti dodávok medi prostredníctvom dotácií a investícií. Wood Mackenzie však varuje, že dekarbonizácia a zníženie závislosti od Pekingu sú vo vzájomnom rozpore.



"Na nahradenie Číny by boli potrebné stovky miliárd dolárov v nových kapacitách na spracovanie a výrobu medi," uvádza sa v správe analytickej spoločnosti Wood Mackenzie, zaoberajúcej sa prírodnými zdrojmi, ktorá bola zverejnená v polovici augusta. Firma odhaduje, že dopyt po medi by mohol do roku 2050 vzrásť o 75 % na 56 miliónov ton.



"To by mohlo viesť k nedostatku, ktorý by spôsobil nárast cien hotových výrobkov a zvýšil náklady a dĺžku energetického prechodu," dodala.



Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) existujúce zdroje a projekty vo výstavbe pokryjú do roku 2030 len 80 % dopytu po medi, čo signalizuje, že v budúcnosti by mohol byť nedostatok tohto kovu.



Podľa správy Wood Mackenzie sa väčšina počiatočnej ťažby surovín realizuje predovšetkým v Amerike a Afrike, pričom domáca ťažba v Číne predstavuje len 8 % celosvetovej produkcie. Hoci sa tento podiel po započítaní čínskych ťažobných aktív v zahraničí zvýši na takmer 20 %, krajina si aj tak bude musieť zabezpečiť dodatočné dodávky, aby uspokojila svoje potreby. V správe sa uvádza, že zvyšok sveta má dostatok primárnych ťažobných kapacít na uspokojenie súčasných potrieb.



Dodávateľský reťazec medi však zahŕňa niekoľko kľúčových fáz vrátane ťažby, tavenia a rafinácie, produkcie a výroby hotových výrobkov. A aj keď má zvyšok sveta viac ťažobných kapacít, podľa správy výrazne zaostáva v následnom spracovaní a produkcii, kde dominuje Čína.



"Keďže vlády a výrobcovia sa snažia diverzifikovať zdroje a znížiť svoju závislosť od Číny, je nevyhnutné zohľadniť celý dodávateľský reťazec, nielen ťažobné operácie," uviedol šéf výskumu globálnej ťažby v spoločnosti Wood Mackenzie Nick Pickens. "Hoci riziká spojené s dodávkami medi môžeme znížiť a v rôznych krajinách sa už začalo isté vyvažovanie, rozsah dominancie Číny v dodávateľskom reťazci znamená, že úplná náhrada je nerealistická."



Podľa Pickensa by si scenár, v ktorom by západné krajiny nahradili v dodávateľskom reťazci Čínu, vyžadoval podstatné zvýšenie spracovateľskej kapacity, aby dokázali splniť ciele energetickej transformácie.



V správe sa uvádza, že v súčasnosti neexistujú žiadne plány na výstavbu nových primárnych hutníckych kapacít v Severnej Amerike alebo Európe. Namiesto toho sa USA zameriavajú na sekundárne trhy a recykláciu medi, pričom nedávno zriadili svoju prvú sekundárnu taviareň na recykláciu viacerých kovov v krajine.