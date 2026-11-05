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Nahradia diskety používané v zariadeniach na riadenie prevádzky letov
Diskety (floppy disks) sa prestali používať už pred viac ako 25 rokmi a od roku 2011 sa masovo nevyrábajú.
Autor TASR
Washington 5. novembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) plánuje do konca roka 2028 ukončiť používanie diskiet vo viac ako 400 zariadeniach na kontrolu letovej prevádzky po celej krajine. Zastaranú technológiu na ukladanie dát o počasí a ďalších informácií stále používajú, keďže na amerických dispečingoch sú aktívne štyri systémy z 80. rokov. Nahradiť ich plánujú novým systémom, ktorý zjednotí dôležité prevádzkové informácie na jednom mieste, vďaka čomu budú môcť dispečeri rýchlo sledovať aktuálne informácie o letovej prevádzke. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Diskety (floppy disks) sa prestali používať už pred viac ako 25 rokmi a od roku 2011 sa masovo nevyrábajú. „Upúšťame od zastaraných manuálnych postupov a nahrádzame technológiu, ktorá sa kedysi spoliehala na diskety, moderným systémom, ktorý umožňuje letovým dispečerom okamžite si vymieňať dôležité letové výstrahy, obmedzenia vzdušného priestoru a správy pilotov,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ FAA Bryan Bedford.
Zastaranosť technológii, s ktorými denne pracujú americkí leteckí dispečeri dohliadajúci na najvyťaženejší vzdušný priestor na planéte, je predmetom diskusie už roky. Moderné lietadlá disponujú satelitnými navigáciami, avšak pozemné riadiace centrá v USA sa naďalej spoliehajú na osempalcové diskety, ručne písané papierové pásiky a analógové komunikačné zariadenia pochádzajúce ešte z 80. rokov. V mnohých zariadeniach sú v prevádzke počítače značky Compaq a náhradné diely musia pracovníci hľadať na eBayi.
Jednotlivé dispečingy medzi sebou nedokážu efektívne komunikovať a podľa Bedforda je každý dispečing izolovaný. FAA tiež už roky pracuje na tom, aby ukončil dlhodobo kritizovanú a desaťročia starú prax, v rámci ktorej letoví dispečeri požívajú papierové letové lístky na sledovanie lietadiel.
Prax používania ručne písaných lístkov sa postupne odstraňuje. Na 49 významných letiskách ju chcú ukončiť do roku 2028. Doteraz lístky moderným systémom nahradili na 27 významných letiskách.
Kongres USA minulý rok schválil 12,5 miliardy dolárov na opravu zastaralého systému riadenia letovej prevádzky v USA a minister dopravy Sean Duffy požaduje ďalších 30 miliárd dolárov na dodatočnú modernizáciu.
Diskety (floppy disks) sa prestali používať už pred viac ako 25 rokmi a od roku 2011 sa masovo nevyrábajú. „Upúšťame od zastaraných manuálnych postupov a nahrádzame technológiu, ktorá sa kedysi spoliehala na diskety, moderným systémom, ktorý umožňuje letovým dispečerom okamžite si vymieňať dôležité letové výstrahy, obmedzenia vzdušného priestoru a správy pilotov,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ FAA Bryan Bedford.
Zastaranosť technológii, s ktorými denne pracujú americkí leteckí dispečeri dohliadajúci na najvyťaženejší vzdušný priestor na planéte, je predmetom diskusie už roky. Moderné lietadlá disponujú satelitnými navigáciami, avšak pozemné riadiace centrá v USA sa naďalej spoliehajú na osempalcové diskety, ručne písané papierové pásiky a analógové komunikačné zariadenia pochádzajúce ešte z 80. rokov. V mnohých zariadeniach sú v prevádzke počítače značky Compaq a náhradné diely musia pracovníci hľadať na eBayi.
Jednotlivé dispečingy medzi sebou nedokážu efektívne komunikovať a podľa Bedforda je každý dispečing izolovaný. FAA tiež už roky pracuje na tom, aby ukončil dlhodobo kritizovanú a desaťročia starú prax, v rámci ktorej letoví dispečeri požívajú papierové letové lístky na sledovanie lietadiel.
Prax používania ručne písaných lístkov sa postupne odstraňuje. Na 49 významných letiskách ju chcú ukončiť do roku 2028. Doteraz lístky moderným systémom nahradili na 27 významných letiskách.
Kongres USA minulý rok schválil 12,5 miliardy dolárov na opravu zastaralého systému riadenia letovej prevádzky v USA a minister dopravy Sean Duffy požaduje ďalších 30 miliárd dolárov na dodatočnú modernizáciu.