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Náhradná autobusová doprava medzi Skalicou a Kútmi pokračuje
Rozsah náhradnej dopravy sa podľa dopravcu nemení.
Autor TASR
Skalica 3. júla (TASR) - Náhradná autobusová doprava na železničnej trati medzi Kútmi a Skalicou bude pokračovať aj od pondelka 6. júla, predbežne do odvolania. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zároveň od pondelka upraví cestovný poriadok autobusov tak, aby lepšie zodpovedal reálnym jazdným časom a nadväzoval na vlakové spoje v Kútoch smerom do Bratislavy, Senice a Břeclavi. TASR o tom informovala ZSSK.
Rozsah náhradnej dopravy sa podľa dopravcu nemení. Autobusy budú aj naďalej nahrádzať všetky osobné vlaky v úseku Kúty - Skalica na Slovensku v oboch smeroch. Premávať budú počas celého dňa každé dve hodiny, v pracovných dňoch v čase dopravnej špičky každú hodinu.
Vybrané spoje náhradnej autobusovej dopravy smerujúce do Skalice na Slovensku budú obsluhovať zastávku Brodské, pričom na nich budú môcť cestujúci v Brodskom nastupovať aj vystupovať. Naopak, železničná zastávka Gbely zastávka nebude počas trvania náhradnej autobusovej dopravy obsluhovaná. Dôvodom je jej poloha mimo prístupovej komunikácie, ktorá neumožňuje bezpečný prístup autobusov.
ZSSK upozornila cestujúcich, že cestovné lístky nebude možné zakúpiť priamo v autobusoch. Keďže ide o trať so samoobslužným výpravným systémom, cestujúci musia nastúpiť už s platným cestovným dokladom. Dopravca odporúča zakúpiť si lístok vopred prostredníctvom mobilnej aplikácie, e-shopu alebo SMS. Zároveň bez náhrady zostávajú odrieknuté nočné osobné vlaky medzi Bratislavou a Kútmi, ktoré podľa ZSSK využívalo najviac päť cestujúcich.
Náhradná autobusová doprava bola na trati zavedená od stredy (1. 7.) pre nedostatok rušňovodičov. Pôvodne mala trvať do nedele (5. 7.), dopravca už vtedy avizoval, že obmedzenia môžu pokračovať aj po tomto termíne. Voči nahradeniu vlakov autobusmi sa ohradilo vedenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Predseda kraja Jozef Viskupič upozornil, že nedostatok rušňovodičov nemožno riešiť obmedzovaním dostupnosti verejnej dopravy v regiónoch. Kraj od ZSSK a Ministerstva dopravy SR žiada vysvetlenie prijatých opatrení, kvalitné nastavenie náhradnej autobusovej dopravy a predstavenie riešenia situácie počas letných mesiacov, predovšetkým po 1. septembri 2026.
Rozsah náhradnej dopravy sa podľa dopravcu nemení. Autobusy budú aj naďalej nahrádzať všetky osobné vlaky v úseku Kúty - Skalica na Slovensku v oboch smeroch. Premávať budú počas celého dňa každé dve hodiny, v pracovných dňoch v čase dopravnej špičky každú hodinu.
Vybrané spoje náhradnej autobusovej dopravy smerujúce do Skalice na Slovensku budú obsluhovať zastávku Brodské, pričom na nich budú môcť cestujúci v Brodskom nastupovať aj vystupovať. Naopak, železničná zastávka Gbely zastávka nebude počas trvania náhradnej autobusovej dopravy obsluhovaná. Dôvodom je jej poloha mimo prístupovej komunikácie, ktorá neumožňuje bezpečný prístup autobusov.
ZSSK upozornila cestujúcich, že cestovné lístky nebude možné zakúpiť priamo v autobusoch. Keďže ide o trať so samoobslužným výpravným systémom, cestujúci musia nastúpiť už s platným cestovným dokladom. Dopravca odporúča zakúpiť si lístok vopred prostredníctvom mobilnej aplikácie, e-shopu alebo SMS. Zároveň bez náhrady zostávajú odrieknuté nočné osobné vlaky medzi Bratislavou a Kútmi, ktoré podľa ZSSK využívalo najviac päť cestujúcich.
Náhradná autobusová doprava bola na trati zavedená od stredy (1. 7.) pre nedostatok rušňovodičov. Pôvodne mala trvať do nedele (5. 7.), dopravca už vtedy avizoval, že obmedzenia môžu pokračovať aj po tomto termíne. Voči nahradeniu vlakov autobusmi sa ohradilo vedenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Predseda kraja Jozef Viskupič upozornil, že nedostatok rušňovodičov nemožno riešiť obmedzovaním dostupnosti verejnej dopravy v regiónoch. Kraj od ZSSK a Ministerstva dopravy SR žiada vysvetlenie prijatých opatrení, kvalitné nastavenie náhradnej autobusovej dopravy a predstavenie riešenia situácie počas letných mesiacov, predovšetkým po 1. septembri 2026.