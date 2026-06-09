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Medzi najatraktívnejšími odbormi vysokých škôl nastala opäť zmena
Najväčší skok v atraktivite urobili absolventi a absolventky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Medzi najatraktívnejšími odbormi verejných vysokých škôl na Slovensku nastala opäť zmena. V roku 2025 boli najatraktívnejšími absolventi a absolventky stavebníctva. Nasledujú informatika, ekonomika, strojárstvo a technika. Každoročný rebríček pripravil pracovný portál Profesia.sk, informovala spoločnosť Alma Career Slovakia.
Analýza skúmala aktivitu zamestnávateľov za rok 2025, portál Profesia ju realizoval na vzorke 17.855 životopisov absolventov a absolventiek verejných vysokých škôl. Na jednu ponuku zo stavebníctva, ktorá bola označená ako vhodná pre absolventov vysokých škôl, reagovalo vlani v priemere deväť ľudí, zamestnávatelia tak vo väčšej miere aktívne hľadali kandidátov a kandidátky medzi absolventmi.
„Zamestnávatelia si vlani otvárali životopisy uchádzačov o prácu v menšej miere ako počas predchádzajúcich rokov, platí to aj na absolventské. Súvisí to najmä so zvýšenou aktivitou uchádzačov a uchádzačiek, ktorí vo veľkom reagujú na pracovné ponuky a firmy tak nemajú potrebu ich aktívne oslovovať,“ priblížila PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sa skončil tesne v prospech Ekonomickej univerzity. Zamestnávatelia sa zaujímali najmä o ich absolventov Fakulty hospodárskej informatiky. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre nasledovaná Žilinskou univerzitou.
„V prípade atraktivity absolventov podľa fakúlt boli minimálne rozdiely. Prím hrali najmä absolventi fakúlt technického zamerania, no našli sa aj výnimky. Jedných z najatraktívnejších absolventov mala vlani Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity a tiež Stavebná fakulta a Materiálovotechnologická fakulta bratislavskej STU,“ vymenovala Melcerová.
Najväčší skok v atraktivite urobili absolventi a absolventky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, ktorí v rebríčku za rok 2024 boli až v druhej desiatke. V aktuálnom vydaní analýzy sú medzi najatraktívnejšími. Na jednu ponuku z farmaceutického priemyslu vhodnú pre absolventov vysokých škôl vlani na Profesii reagovalo v priemere len päť uchádzačov. Je to oblasť s jednou z najnižších aktivít uchádzačov o prácu, aj preto firmy priamo oslovujú kandidátov.
Analýza skúmala aktivitu zamestnávateľov za rok 2025, portál Profesia ju realizoval na vzorke 17.855 životopisov absolventov a absolventiek verejných vysokých škôl. Na jednu ponuku zo stavebníctva, ktorá bola označená ako vhodná pre absolventov vysokých škôl, reagovalo vlani v priemere deväť ľudí, zamestnávatelia tak vo väčšej miere aktívne hľadali kandidátov a kandidátky medzi absolventmi.
„Zamestnávatelia si vlani otvárali životopisy uchádzačov o prácu v menšej miere ako počas predchádzajúcich rokov, platí to aj na absolventské. Súvisí to najmä so zvýšenou aktivitou uchádzačov a uchádzačiek, ktorí vo veľkom reagujú na pracovné ponuky a firmy tak nemajú potrebu ich aktívne oslovovať,“ priblížila PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sa skončil tesne v prospech Ekonomickej univerzity. Zamestnávatelia sa zaujímali najmä o ich absolventov Fakulty hospodárskej informatiky. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre nasledovaná Žilinskou univerzitou.
„V prípade atraktivity absolventov podľa fakúlt boli minimálne rozdiely. Prím hrali najmä absolventi fakúlt technického zamerania, no našli sa aj výnimky. Jedných z najatraktívnejších absolventov mala vlani Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity a tiež Stavebná fakulta a Materiálovotechnologická fakulta bratislavskej STU,“ vymenovala Melcerová.
Najväčší skok v atraktivite urobili absolventi a absolventky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, ktorí v rebríčku za rok 2024 boli až v druhej desiatke. V aktuálnom vydaní analýzy sú medzi najatraktívnejšími. Na jednu ponuku z farmaceutického priemyslu vhodnú pre absolventov vysokých škôl vlani na Profesii reagovalo v priemere len päť uchádzačov. Je to oblasť s jednou z najnižších aktivít uchádzačov o prácu, aj preto firmy priamo oslovujú kandidátov.