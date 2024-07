Najbližšie k realizácii malokarpatského obchvatu je obchvat Modry

Bratislava 15. júla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v príprave ďalších etáp malokarpatského obchvatu, ktorý má odkloniť tranzitnú dopravu mimo intravilánov obcí a miest. Najbližšie k realizácii je obchvat Modry. Hotová je dokumentácia pre územné rozhodnutie, so začiatkom výstavby sa počíta v roku 2026. Zhotoviteľa vysúťaží kraj po získaní právoplatného stavebného povolenia. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Preložka cesty II/502 sa začína východne od hranice zastavaného územia mesta Modra a vedie okolo areálu firmy Bohnenkamp, prechádza Procházkovým potokom, križuje preložku poľnej cesty a plánovanú cyklotrasu, stúpa a končí sa pri križovatke s Trnavskou cestou II/504," približuje vedúci oddelenia strategických projektov Marek Horváth.



Realizáciou projektu by sa mala následne intenzita dopravy v centrálnej časti Modry znížiť o 75 percent. Kraj zároveň spolupracuje s mestom Modra aj na úpravách infraštruktúry v intraviláne. Cieľom je vytvorenie kvalitného verejného priestoru.



Po vydaní hodnotenia zo strany Ministerstva životného prostredia SR sa aktuálne začala spracovávať Správa o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Dokumentácia by mala byť hotová do druhého štvrťroka 2025 na základe požiadaviek určených v procese EIA. Pre ostatné úseky prebieha proces EIA.



Prvú etapu malokarpatského obchvatu sprístupnili pre motoristov na konci októbra 2022. Meria 1,7 kilometra a spája diaľničnú križovatku Triblavina s Chorvátskym Grobom. Budovanie malokarpatského obchvatu pozostáva zo šiestich etáp. Po úplnom dokončení má nová cesta obísť Svätý Jur, Pezinok, Modru a Dubovú, ako aj Slovenský Grob a Viničné. Obchvat má prispieť k zmenšeniu kolón, zníženiu emisií a zlepší aj prepojenie územia so susedným Trnavským krajom.